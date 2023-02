Pixel Watch: App-Update bringt kleinere Verbesserungen und bereitet Pixel Feature Drop-Funktionen vor

Viele Nutzer der Pixel Watch erhalten in diesen Tagen ein Update für die Companion-App, das laut Changelog kleinere Verbesserungen im Gepäck hat. Neben den Änderungen an der Oberfläche dürfte die neue Version wohl die bevorstehende Freischaltung weiterer Funktionen vorbereiten. Erwartet wird die erweiterte Smartwatch-Freischaltung sowie die Sturzerkennung.



Die Pixel Watch Companion-App für Android erhält in diesen Tagen ein Update von Version 1.0.5 auf 1.1.0 und ist eher ein kleinerer Schritt. Im Changelog wird eine neue Beschreibung für die Nutzung der Fitbit ECG-App beschrieben, eine neue Beschreibung für die Kalender-Synchronisierung sowie ein Feedback-Tool und die üblichen Bugfixes und behobenen Sicherheitsprobleme. Außerdem wurden an der Oberfläche auf der Smartwatch kleine Änderungen entdeckt, die ihr auf folgenden Screenshots sehen könnt: Ein neues Icon für die Datenschutzeinstellungen sowie die Verschiebung der Kalender-Synchronisierung in den System-Bereich.

Neben diesen angekündigten und entdeckten Neuerungen dürfte das Update vor allem den Zweck erfüllen, neue Funktionen für die baldige Freischaltung vorzubereiten. Wir erwarten Anfang März das nächste Pixel Feature Drop, das auch auf der Pixel Watch ankommen sollte. In Vorbereitung ist eine erweiterte Freischaltung, die das Android-Smartphone per Smartwatch entsperrt sowie die Unfallerkennung mit Sturzerkennung. Letztes könnte aber nur eingeschränkt oder gar nicht in Deutschland starten.

