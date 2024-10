Websuche: Google entfernt die Suchleiste aus den Suchergebnissen – Sitelinks verliert praktische Funktion

In den Suchergebnissen der Google Websuche befinden sich vor allem auf den ersten Plätzen häufig eine Reihe von Zusatzlinks, die die Nutzer direkt tiefer in eine Webseite einsteigen lassen – die sogenannten Sitelinks. Jetzt hat man angekündigt, in Kürze einen praktischen Filter einstellen zu wollen, mit dem sich nur Ergebnisse der ausgewählten Webseite durchsuchen lassen.



Google-Nutzer kennen die Sitelinks seit vielen Jahren, die als zusätzliche Auflistung unter einem Hauptergebnis zu finden sind und einen sofortigen tieferen Einstieg in die Webseite ermöglichen. Oftmals entsprechen diese Links der Hauptnavigation einer Webseite, können aber auch wichtige Bereiche hervorheben oder zum Teil von den Webmastern gesteuert werden. Seit über zehn Jahren gibt es zusätzlich zu diesen Links in vielen Fällen auch eine Suchleiste.

Mit dieser Suchleiste lassen sich die Suchergebnisse ausschließlich auf diese eine Seite filtern. Gebt ihr einen Begriff ein und schickt die Suche ab, landet ihr wieder in der Google Websuche mit dem entsprechend gesetzten „site:“-Operator. Praktisch, wird aber wohl nicht ganz so häufig verwendet, wie man sich das bei Google erhofft. Daher hat man jetzt angekündigt, diese Suchbox ab dem 21. November 2024 zu entfernen. Das ändert nichts am Filter selbst, sondern lediglich am visuellen Element.

Die Einstellung erfolgt aufgrund der abnehmenden Nutzung und dem gleichzeitigen Vorhaben, die Suchergebnisse übersichtlicher zu gestalten. Wie ärgerlich diese Einstellung ist, kann ich nicht beurteilen, denn persönlich habe ich diese Suchbox niemals genutzt, auch wenn sie grundsätzlich sehr praktisch sein könnte.

