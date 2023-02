Google ChromeOS 110 ist da! Neues für den Launcher, Spracheingabe, Sprachausgabe und einiges mehr

Das neue Google ChromeOS 110 ist da! Nur wenige Wochen nach dem Start von Chrome 110 für die Desktop-Betriebssysteme zieht jetzt auch die Chromebook-Version nach und hat neue Funktionen im Gepäck. Neben den Browser-Verbesserungen von Chrome 110 gibt es Verbesserungen im Launcher, bei der Sprachausgabe sowie umgekehrt auch bei der Spracheingabe. Außerdem wird die Nutzung des aktiven Kanals nun deutlicher sichtbar.



Google ChromeOS 110 ist da und bringt eine Reihe von neuen Funktionen auf die Chromebooks. Wir haben euch bereits die neuen Features im Chrome 110-Browser gezeigt, die natürlich, ebenso wie für die anderen Desktop-Betriebssysteme, auch bei ChromeOS im Gepäck sind. Hier eine schnelle Auflistung der wichtigsten Verbesserungen und Änderungen, die zuerst aufgefallen sind und neben zahlreichen Bugfixes und gestopften Sicherheitslücken ausgerollt werden.

Einfache Sprachausgabe

Die Integration von Text-to-Speech wurde verbessert und befindet sich nun direkt im Kontextmenü des Browsers. Um einen Text vorzulesen, muss dieser einfach nur markiert und anschließend mit der rechten Maustaste bzw. Öffnen des Kontextmenüs angeklickt werden. Im Menü befindet sich dann der Punkt zum Vorlesen, der bisher nur über das System-Menü und weiteren Zwischenschritten zu erreichen war.

Verbesserte Spracheingabe

Nicht nur an der Sprachausgabe wurde gebastelt, sondern auch an der Spracheingabe. Wenn die Qualität des Mikrofons bzw. dessen Anbindung zu wünschen übrig lässt, dann kann Chrome die Qualität automatisch per KI verbessern. Das Ganze nennt sich „Super Resolution Audio“ und soll die Klangqualität verbessern, was vor allem bei Videotelefonaten wichtig ist. Eingesetzt wird es wohl nur dann, wenn es die Algorithmen für nötig halten und eine niedrige Audio-Bandbreite des angebundenen Mikrofons erkennen.









Neuer Chrome Channel-Indikator

Wer ChromeOS nicht in der stabilen Version nutzt, sondern auf Beta, Dev oder Canary setzt, kann das jetzt auch im System-Menü sehen. Dort gibt es unter den Schnelleinstellungen einen Hinweis auf den Kanal und die Versionsnummer. Das erspart weitere Klicks in Untermenüs und bringt zusätzlich den wichtigen Feedback-Button eine Stufe höher. So lasse sich entdeckte Fehler und Probleme sehr schnell melden.

Neue Features im Chrome Launcher

Die Suchfunktion des Chrome-Launcher wurde verbessert und bringt gleich drei Verbesserungen mit: Eine verbesserte Autokorrektur, eine optimierte Darstellung sowie eine überarbeitete Tastatur-Navigation:

Robuste Autovervollständigung für falsch geschriebene und falsch geschriebene Anfragen

Klarere Suchergebniskategorien für ausgewählte Ergebnisse

Intuitivere Ergebnisauswahl bei Tastaturnavigation

» Chrome OS: Google bringt Android 13 auf Chromebooks – neue Version hat Material You-Design im Gepäck

[9to5Google]