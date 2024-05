ESC Livestream: YouTube zeigt das große Finale des Eurovision Song Contest 2024 ab 21:00 Uhr Live (Video)

Heute Abend findet das große Finale des Eurovision Song Contest 2024 statt, das live aus Malmö übertragen wird und auch in diesem Jahr sicherlich wieder Hunderte Millionen Menschen aus aller Welt verfolgen werden. Wie schon in den vergangenen Jahren müsst ihr dafür aber nicht unbedingt den Fernseher einschalten, sondern könnt den entspannten musikalischen Abend auch im YouTube-Livestream genießen. Um 21:00 Uhr beginnt der HD-Stream und wird dort ebenfalls mehrere Millionen Zuschauer erreichen.



Der Eurovision Song Contest erfreut sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit und hat trotz einiger Misserfolge in den letzten Jahren auch in Deutschland längst nichts von seiner Relevanz oder der Begeisterung des Publikums verloren. Einige Länder nehmen die Teilnahme sehr ernst, andere sehen es wohl eher als Spaßveranstaltung – einen lieben Gruß nach Finnland. Auch in diesem Jahr werden mehrere Dutzend Länder teilnehmen, wobei nicht alle aus dem europäischen Raum stammen. Insgesamt haben 25 Länder, darunter Australien, ihre musikalischen Vertreter nach Malmö geschickt.

Im großen Finale, das heute Abend stattfindet, werden die 25 Länder ihre Songs auf der Bühne präsentieren und alle 37 teilnehmenden Ländern – auch die, die ihre Interpreten aufgrund der Vorfinals nicht auf die finale Bühne schicken konnten – den Sieger küren. Erstmals wird es auch so sein, dass auch aus allen anderen Ländern abgestimmt werden kann, in denen der ESC übertragen wird – weit über die Grenzen Europas hinaus. Vielleicht wird uns das ja helfen, um das eine oder andere Mal „12 points go to germany“ zu hören.

Wir dürfen gespannt sein, wie die Punktevergabe am Ende aussehen wird, die ja vor einiger Zeit glücklicherweise modernisiert und sehr viel spannender gehalten wurde. Tatsächlich war die Vergabe der letzten Ausgabe, die ihr euch übrigens Hier noch einmal ansehen könnt, sehr erfrischend und die Spannung blieb vom Beginn bis zum Ende hoch. In diesem Jahr dürfte es ähnlich laufen und bisher wäre kein Teilnehmer bekannt, der als haushoher Favorit bereits so gut wie als Sieger feststeht.









Livestream des Eurovision Song Contest 2024 ab 21:00 Uhr

In obigem Stream wird der gesamte Eurovision Song Contest 2024 live übertragen und dürfte auch in diesem Jahr wieder mehrere Millionen Zuschauer anlocken. Da der Eurovision Song Contest auch außerhalb Europas sehr populär ist und nicht überall im TV übertragen wird, ist der Ansturm meist riesig. Vor mittlerweile acht Jahren wurde der Eurovision Song Contest erstmals bei YouTube übertragen und konnte dort auf Anhieb ganze 2 Millionen Zuseher gewinnen. Damals war es der bis dahin drittgrößte Livestream überhaupt auf Googles Videoplattform. In den folgenden Jahren kratzte man auch schon an der zweistelligen Million.

Der Stream beginnt um 21:00 Uhr und zeigt die gesamte Show inklusive Punktevergabe und natürlich ohne Werbeunterbrechung.

