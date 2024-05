Google Gemini: Erste Smart Speaker und Smart Displays in den Startlöchern? Google Assistant-Ablöse kommt

Google hat schon seit langer Zeit keine neuen Smart Speaker oder Smart Displays mehr auf den Markt gebracht, wenn man von den letzten Mini-Upgrades einmal absieht – aber das könnte sich demnächst ändern. Denn es scheint gut möglich, dass man sich vollständig vom Google Assistant verabschieden und neue Hardware mit integriertem Google Gemini auf den Markt bringen wird. Die Weichen wurden in den letzten Tagen gestellt.



Eigentlich dachten wir, dass Google sich im Smart Home-Markt ganz neu aufstellt und die Prioritäten in andere Abteilungen verschiebt: Smart Speaker sind praktisch tot (nicht nur bei Google) und die Smart Displays hatte man durch das Pixel Tablet mit dem klassischen Tablet kombiniert und auf das Betriebssystem Android umgestellt. Doch das scheint schon wieder ein Auslaufmodell zu sein, wie sich an der aktuellen Entwicklung zeigt.

Denn Google fährt eine Strategieänderung bei Tablets und Smart Displays. Vor wenigen Tagen hat man das neue Pixel Tablet ohne Standfuß vorgestellt, sodass dieses der Doppelrolle als Smart Display beraubt wird – zumindest in der Grundversion. Dazu kommt, dass in Kürze sowohl ein neuer Nest Audio Smart Speaker als auch ein Nest Hub Max Smart Display auf den Markt kommen sollen. Wobei „neu“ eher relativ zu sehen ist, denn auch dabei soll es sich um Re-Releases handeln.

Diese geplanten Veröffentlichungen können als Lebenszeichen gewertet werden, das Google in diesem Bereich aussenden will. Mehr aber auch nicht, denn offenbar sind die zukünftigen Produktlinien noch weit von der Markteinführung entfernt, sodass man einen Zwischenschritt geht. Sowohl in puncto Hardware als auch Software, denn natürlich kommt auf den Geräten der Google Assistant zum Einsatz.









Gemini statt Google Assistant?

Während Gemini den Google Assistant auf dem Smartphone schon weitgehend verdrängen kann und nur noch für spezielle Aufgaben dazuholt, ist der neue KI-ChatBot bisher nicht auf Smart Speakern oder Smart Displays nutzbar. Aber das wird sich natürlich ändern, denn Gemini ist das absolute Fokusprodukt und wird das auf absehbare Zeit auch noch bleiben. Die Brücke zum Google Assistant scheint auch nichts zu sein, das man auf Dauer weiterbetreiben möchte.

Vor allem der jüngste Schritt in dieser Woche hat man sich zu diesem Artikel veranlasst: Denn Gemini erhält Unterstützung für YouTube Music sowie für die externe Mediensteuerung. Beides absolute Grundfunktionen eines Smart Speakers oder Smart Displays. Wenn Gemini das erst einmal ohne Assistant-Eingriff unterstützt, ist der Weg für die Smart Home-Nutzung schon deutlich weniger steinig. Denn auch beim zweiten wichtigen Punkt, der Smart Home-Steuerung, hat man bereits Fortschritte gemacht.

Und so halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass Google schon bald eine ganz neue Generation an Smart Speakern und Smart Displays auf den Markt bringt, die sehr stark auf Gemini basieren. Ob darunter ein Cast OS oder ein Android zum Einsatz kommt, spielt bei diesen Geräten keine Rolle.

