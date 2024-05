Google Fit & Fitbit: Viele Produkte eingestellt – so kann es mit Googles Fitnessplattformen weitergehen

Google betreibt seit mehreren Jahren die beiden Fitnessplattformen Google Fit und Fitbit parallel zueinander, für die es bisher kaum Anzeichen einer Annäherung gegeben hat. Es ist klar, dass nicht beide Plattformen auf ewig erhalten bleiben werden und in den letzten Wochen zeichnet sich doch recht deutlich ab, wie es mit Googles Fitness-Ambitionen weitergehen wird.



Für Google ist es nicht ungewöhnlich, zwei oder mehr Produkte für den gleichen Aufgabenbereich im Portfolio haben, manchmal sogar für sehr lange Zeit. Das beste Beispiel sind sicherlich Google Maps und Waze, die nun schon seit einem Jahrzehnt nebeneinander existieren und wohl auch in den nächsten Jahren vollkommen unabhängig voneinander ihre Dienste leisten. Aber es gibt auch Parallel-Plattformen, die völlig ungleich aufgestellt sind und daher irgendwann zusammengeführt werden. Dazu zählen sicherlich auch Google Fit und Fitbit.

Ich hatte schon vor einigen Tagen in einem größeren Artikel zusammengefasst, dass Fitbit wohl vor dem Aus steht und die Sichtbarkeit der Marke und der Produkte immer weiter zurückgefahren werden. Ich hatte prognostiziert, dass Fitbit lediglich als Plattform und Markenname für die gesamten Fitnessfunktionen bestehen bleibt, die dann auch in vielen anderen Produkten verwendet werden können – so wie seit Anfang an bei der Pixel Watch.

Passend dazu gab es in dieser Woche die Ankündigung, dass eine wichtige Google Fit-Schnittstelle eingestellt werden wird. Erinnern wir uns dann noch daran, dass das letzte wirklich relevante Google Fit-Update schon mehrere Jahre zurückliegt, ist die Prognose einer Einstellung des Produkts sicherlich nicht zu weit hergeholt. Denn es ist Google Fit, das der Fitbit-Plattform mehr oder weniger im Wege steht.









Fitbit wird zur reinen Fitnessplattform

Während Fitbit den anderen Google-Produkten weichen muss, ist es zumindest im absoluten Kernbereich der Plattform anders. Denn hier wird Google Fit weichen müssen, um Platz für Fitbit zu schaffen. Eine Datenübernahme per Health Connect ist längst möglich und somit wäre ein sanfter Übergang von Google Fit auf Fitbit gar nicht so schwer umzusetzen. Wobei man allerdings sagen muss, dass ein sanfter Übergang nicht unbedingt Googles Stärke ist.

Diese Neupositionierung erscheint absolut sinnvoll und dürfte schon in wenigen Tagen angekündigt werden. Denn im Zuge der nicht ganz so relevanten Ankündigung der Einstellung der Google Fit-API hatte man mehr Informationen für den 14. Mai in Aussicht gestellt. Und dabei wird es wohl kaum um die Ankündigung einer Einstellung auf großer Bühne gehen. Viel wahrscheinlicher ist, dass eine größere Fitnessplattform rund um Fitbit und Health Connect geschaffen wird, die dann auch mit neuen Pixel-Geräten (statt Fitbit-Geräten) bearbeitet werden könnte.

In wenigen Tagen wissen wir mehr und es bleibt zu hoffen, dass diese seit bald fünf Jahren geplante Neuaufstellung endlich auf die Strecke gebracht werden kann.

