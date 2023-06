Google Chrome: So könnt ihr Zeitfresser blockieren – Google empfiehlt diese starke Fokusmodus-Erweiterung

Das Internet ist voll mit Ablenkungen. Das realisiert man spätestens dann, wenn man produktiv im Browser arbeiten möchte und sich „wie von selbst“ die sozialen Netzwerke und andere Portale öffnen. Mit einer Browser-Extension für Google Chrome könnte ihr euch von diesen Ablenkungen befreien und für einen gewissen Zeitraum in den Fokusmodus gehen. Jetzt wird die Erweiterung auch von Google als empfehlenswert angepriesen.



Unter Android hat Google in den letzten Jahren im Rahmen von Digital Wellbeing eine Reihe von Tools eingeführt, mit denen man sich selbst und die eigene Smartphone-Nutzung überwachen kann. So manch ein Nutzer könnte von sich selbst überrascht sein, wie viel Zeit täglich für soziale Netzwerke und andere Späße draufgeht. Das ist am Desktop nicht anders, denn der nächste Feed ist oft nur einen Klick entfernt und ehe man sich versieht, und „versehentlich“ draufklickt, ist schon wieder eine halbe Stunde vergangen.

Die Chrome-Erweiterung BlockSite will euch dabei helfen, diese Ablenkungen einzuschränken, ohne dass ihr vollständig darauf verzichten müsst. Das Konzept ist ganz einfach: Es wird eine vordefinierte Fokuszeit festgelegt, in der man sich vornimmt, produktiv zu arbeiten oder andere wichtige Dinge zu erledigen. In dieser Zeit lassen sich alle auf der Blacklist befindlichen Webseiten nicht aufrufen und werden entsprechend mit obigem Logo gesperrt. Ist der Zeitraum abgelaufen, folgt eine ebenfalls definierte Zeitspanne, in der man als Eigenbelohnung diese Seite wieder besuchen kann.

Standardmäßig legt die Erweiterung 60 Minuten und 15 Minuten Vergnügen fest, aber das lässt sich natürlich frei anpassen. Hat man diesen Zyklus mehrfach durchlaufen (ebenfalls frei definierbar, Standard ist 4x), kann eine längere Spaß-Pause folgen, bei der man 45 Minuten (Standardwert, natürlich auch anpassbar) alle Webseiten auf der Blacklist besuchen kann.









Die App bietet eine ganze Reihe von zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten. Statt einer Blacklist könnt ihr umgekehrt auch eine Whitelist festlegen und euch somit von jeglicher Form der Ablenkung neben der fokussierten Arbeit befreien. Vordefinierte sind als größte Ablenker übrigens Facebook, Instagram, WhatsApp, Reddit, Twitter und YouTube. Mein persönlicher Tipp wäre es, dass ihr auch Wikipedia dort eintragt. Mir persönlich ist es schon oft passiert, dass ich schnell etwas nachschlagen wollte und anschließend von Artikel zu Artikel springe. Bildung vs. Arbeitszeit. Aber das ist natürlich bei jedem etwas anders.

Außerdem könnt ihr einen Passwortschutz festlegen, die Darstellung des Icons anpassen, euch über das Ende der Fokuszeit per Benachrichtigung informieren lassen und einiges mehr. Die Erweiterung steht kostenlos im Chrome Web Store bereit, kommt auf 4,7 Sternen und wird derzeit von Google als empfehlenswert beworben.

[Google Chrome-Blog]