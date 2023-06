Pixel 8 Wallpaper: Hier gibt es die Hintergrundbilder der kommenden Google-Smartphones zum Download

Google wird voraussichtlich Anfang Oktober die neuen Pixel 8-Smartphones vorstellen, über die in den letzten Wochen schon viele technische Details bekannt geworden sind – bis hin zu detaillierten Renderbildern. Jetzt ist es einem Leaker bereits gelungen, alle Hintergrundbilder der achten Pixel-Generation zu ergattern. Wir bieten sie euch wie üblich zur Ansicht und gebündelt zum Download an.



Mittlerweile hat es sich bei Google eingebürgert, dass jede Pixel-Generation ein Wallpaper-Thema erhält, das sich über alle Geräte der jeweiligen Generation zieht, statt wie bisher auf eine eher zufällige Hintergrundbildauswahl zu setzen. Bei der sechsten Pixel-Generation waren es Blumen, bei der siebten waren es die Vogelfedern (Hier gibt es alle zum Download) und auch bei der achten Generation bleibt man in der Natur: Das neue Thema heißt Mineralien, also es geht in Richtung Edelsteine.

Auch diesmal setzt man auf einen ähnlichen Stil, bei dem die einzelnen Objekte recht nah vor einem ähnlichfarbigen Hintergrund fotografiert wurden. Vermutlich auch passend zu den verfügbaren Farben der Pixel 8-Smartphones wird man diese dann zum Einsatz bringen. Das war schon beim Pixel 6 und Pixel 7 der Fall. Material You lässt grüßen. Dementsprechend gibt es acht Motive, jeweils in einer hellen und einer dunklen Variante – macht zusammen 16 neue Wallpaper.

Auch wenn es noch sehr früh ist und bis zum Verkaufsstart sehr wahrscheinlich noch über drei Monate vergehen werden, gehe ich davon aus, dass es sich bereits um die finalen Wallpaper handelt, die auf dem Pixel 8 und Pixel 8 Pro zum Einsatz kommen. Auch bei den kommenden Geräten derselben Generation (Pixel 8a und möglicherweise Pixel Fold 2) dürfte dieses Thema Verwendung finden.









Oben seht ihr eine schnelle Vorschau der Wallpaper, die wir euch wie üblich zur Ansicht und zum Download anbieten. Es handelt sich um die Originale, wie sie mutmaßlich bei den finalen Smartphones zum Einsatz kommen werden. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, doch meiner Meinung nach sind sie sehr gelungen und dürften sich auch auf jedem anderen Smartphone mit einer anderen Farbgebung sehr gut machen.

Schaut euch die Bilder einfach in der Galerie (bei Google Fotos) an und ladet sie einzeln herunter, oder nutzt die ZIP-Datei (Google Drive) zum Download.

Pixel 8 Wallpaper: Galerie | Download

