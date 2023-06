Pixel 8 & Pixel 8 Pro: In diesen Farben sollen Googles neue Smartphones erhältlich sein – sechs Varianten

Google wird in wenigen Monaten die Pixel 8-Smartphones auf den Markt bringen, die in den letzten Wochen mehrfach geleakt wurden und ein immer klareres Bild von sich zeigen. Jetzt verrät ein neuer Leak erste Informationen zu den verfügbaren Farben des Pixel 8 und Pixel 8 Pro. Beide dürften in jeweils vier verschiedenen Farben auf den Markt kommen, die noch dazu recht unterschiedlich sein könnten.



Die Pixel 8-Smartphones werden nicht vor Anfang Oktober erwartet, doch schon jetzt gibt es zahlreiche Leaks und nun verrät uns ein neuer, in welchen Farben die beiden Geräte zu haben sein sollen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass es sich wohl um die internen Bezeichnungen handelt und noch nicht um die finalen Marketing-Bezeichnungen. Allerdings kommen Bezeichnungen wie etwa Haze, Jade oder Porcelain auch heute schon offiziell zum Einsatz.

Pixel 8-Farben: Haze, Jade, Licorice, Peony

Haze, Jade, Licorice, Peony Pixel 8 Pro-Farben: Jade, Licorice, Porcelain, Sky

Wenn wir obiger Liste glauben dürfen, dann werden sowohl das Pixel 8 als auch das Pixel 8 Pro in vier verschiedenen Farben verfügbar sein. Beide in den Farben Jade (vermutlich grünlich) und Licorice (vermutlich Braun bis Schwarz). Außerdem das Pixel 8 in den Farben Haze (Grau) und Peony (Pink). Das Pixel 8 Pro in den Farben Porcelain (Weiß) und Sky (vermutlich Hellblau). Das verspricht eine interessante Farbpalette, mit der man zum Ende des Jahres aufwarten will.

Wie bereits erwähnt, sind die Farben noch nicht final, aber die grundsätzliche Auswahl dürfte sich wohl nicht mehr ändern und anhand der Bezeichnung lässt sich erahnen, um welche Farbgebung es sich handelt.

