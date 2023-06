Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Alles was über die neuen Google-Smartphones bekannt ist – Spezifikationen und Bilder

Google wird voraussichtlich in weniger als vier Monaten die neuen Pixel 8-Smartphones vorstellen, die in den letzten Wochen mehrfach recht umfangreich geleakt wurden und schon viel von sich verraten haben. Daher wird es wieder Zeit für einen detaillierten Blick auf das Pixel 8 und Pixel 8 Pro, die natürlich auch in diesem Jahr wieder als Duo erscheinen werden. Hier findet ihr alle bisher bekannten Informationen im Überblick.



In diesem Jahr starten die Pixel-Smartphones bereits in die achte Generation, mit der man nach den eher kleineren Schritten zwischen Pixel 6 und Pixel 7 wieder stark nachlegen dürfte. Natürlich waren (und sind) die Pixel 7-Smartphones sehr erfolgreich, aber dennoch dürften sich manche Nutzer wieder einen etwas größeren Schritt im Vergleich zum direkten Vorgänger wünschen. Das ist vor allem nach dem extrem starken Pixel 7a notwendig.

Schon vor gut drei Monaten sind die Pixel 8-Smartphones erstmals umfangreich geleakt worden, denn es gab eine Reihe von Renderbildern und Videos, die uns das Äußere der Smartphones gezeigt haben. In den letzten Wochen haben die Leaker dann mit weiteren Infos rund um das Display, die Kamera und auch den Tensor-SoC nachgelegt, die allesamt Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger mitbringen werden. Damit ihr nicht den Überblick verliert, fassen wir hier noch einmal alles zusammen.

Die Leaks stammen jeweils aus normalerweise zuverlässigen Quellen und gerade bei den Pixel-Smartphones ist eher die Ausnahme als die Regel, dass es Änderungen gibt oder sich Leaker gar fundamental irren. Betrachtet dennoch noch nichts als gegeben, selbst wenn die Informationen insgesamt gut zusammenspielen und sich zum Teil gegenseitig bestätigen.









Die beiden Smartphones werden wie üblich im Duo als Pixel 8 und Pixel 8 Pro auf den Markt kommen. In diesem Jahr sollen sie sich wieder etwas mehr voneinander unterscheiden als es bei der sechsten und siebten Pixel-Generation der Fall war. Abseits von der Größe werden sie aber dennoch äußerlich wieder sehr ähnlich sein und sich daher hauptsächlich durch die verbauten Elemente im Kamerabuckel unterscheiden. Das Pixel 8 Pro bringt mit der Zoom-Kamera und dem Thermometer gleich zwei zusätzliche Komponenten.

Pixel 8 Spezifikationen

Codename: Shiba

Display: 6,16 Zoll OLED

Abmessungen: 150,5 x 70,8 x 8,9mm; 12mm mit Kamerabuckel

Hauptkamera: Samsung GN2

Ultrawide-Kamera: Sony IMX386 mit 12 Megapixel

Frontkamera: Samsung 3J1 mit 11 Megapixel

SoC: Tensor G3 ( Alle Infos

zum Tensor G3 )

( ) Kabelloses Aufladen: Qi-Standard mit 12 Watt

Weiteres: USB-C und Lautsprecher am unteren Rand, SIM-Einschub auf der linken Seite

Pixel 8 Pro Spezifikationen

Codename: Husky

Display: 6,7 Zoll OLED

Abmessungen: 162,6 x 76,5 x 8,7mm; 12mm mit Kamerabuckel

Hauptkamera: Samsung GN2

Ultrawide-Kamera: Sony IMX787 mit 64 Megapixel

Zoom-Kamera: Samsung GM5 mit 48 Megapixel und 5X-Zoom

Frontkamera: Samsung 3J1 mit 11 Megapixel

SoC: Tensor G3 ( Alle Infos

zum Tensor G3 )

( ) Kabelloses Aufladen: Noch nicht bekannt, eventuell wie Pixel 8 mit 12 Watt

Weiteres: Integriertes Fieberthermometer, USB-C und Lautsprecher am unteren Rand, SIM-Einschub auf der linken Seite









Pixel 8 im Detail









Pixel 8 Pro im Details









Pixel 8-Besonderheiten

Es ist keine Überraschung, dass Google rein äußerlich das erfolgreich positionierte Signature-Design der letzten beiden Generationen fortsetzt. Die Kameraleiste ist natürlich wieder vorhanden und sorgt somit für ein einheitliches Erscheinungsbild und Erkennungsmerkmal der Smartphones. Aber die Renderbilder verraten uns auch schon die ersten Besonderheiten, wobei ich zwei Details positiv hervorheben möchte: Das Pixel 8 wird kleiner als das Pixel 7 und sich auch vom Pixel 8 Pro deutlicher in der Größe unterscheiden. Das zweite Detail ist das offenbar flache und nicht mehr abgerundete Display im Pixel 8 Pro.

Die größte Überraschung gibt es auf der Rückseite des Pixel 8 Pro, auch wenn sich das Ausmaß bisher nicht einordnen lässt: In der Kameraleiste befindet sich unter dem LED-Blitz ein weiterer Sensor (siehe obiges Bild), der sich längere Zeit nicht zuordnen ließ. Mittlerweile wissen wir, dass es sich dabei um einen Temperatursensor handelt, der tatsächlich nur dafür genutzt werden soll, die Körpertemperatur bzw. Hauttemperatur zu messen und somit als Fieberthermometer verwendet wird.

Weitere Details dürften im Laufe der nächsten Wochen folgen, denn Leaker kennen keine Sommerpause 🙂

Letzte Aktualisierung am 15.06.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!