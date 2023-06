Pixel 8 Pro: Googles neuer Sensor ist tatsächlich nur ein Fieberthermometer – Potenzial wird nicht genutzt (Leak)

Google wird in einigen Monaten die Pixel 8-Smartphones vorstellen, über die wir in den letzten Wochen schon vieles erfahren konnten, inklusive des angepassten Designs und auch der Kamera-Ausstattung. Der Sensor auf der Rückseite des Pixel 8 Pro sorgte dabei für einige Spekulationen, doch nun zeigt sich, dass man eher nicht auf eine große Überraschung wetten sollte. Denn es ist einfach nur ein Fieberthermometer.



Mit den Pixel 8-Smartphones wird Google keine großen Experimente eingehen, sondern das Erfolgsrezept der beiden Vorgänger Pixel 6 und Pixel 7 einfach nur mit einer optimierten Ausstattung nachwürzen. Ein neuer Sensor auf der Rückseite des Pixel 8 Pro sorgte für einige Spekulationen, denn dieser ist direkt unter dem Kamerablitz positioniert und brachte die wildesten Thesen. Doch kürzlich zeichnete sich ab, dass da keine neue visuelle Komponente, sondern nur ein Infrarot-Thermometer verbaut ist.

Erst vor wenigen Tagen hatte ich darüber philosophiert, welche zusätzlichen Möglichkeiten der Sensor bieten könnte, doch offenbar wollen Googles Ingenieure das zumindest in der ersten Generation nicht nutzen. Denn ein aktueller Kamera-Leak zeigt, dass der Sensor in keinerlei Verbindung mit der Kamera steht und auch keine irgendwie geartete visuelle Komponente hat. Es ist einfach nur ein Thermometer, das die Temperatur des Objekts in unmittelbarer Nähe messen kann.

Ob das nun gute oder eher enttäuschende Nachrichten sind, lässt sich nicht wirklich einordnen. Schade, weil es mehr Potenzial hätte. Gut, weil man sich somit vielleicht nur einen Platzhalter für eine neue Technologie hat, die dann erst mit dem Pixel 9 kommt.

