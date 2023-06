Android 14: Die wichtigsten Neuerungen im Hands-on – Video zeigt die dritte Android 14 Beta im Einsatz

Google hat vor einigen Tagen die dritte Android 14 Beta veröffentlicht, die für viele interessierte Pixel-Nutzer und einige Nutzer anderer Smartphones zum Download bereitsteht. Mit dieser Version setzt man die lange Beta-Phase fort und nähert sich aus funktioneller Sicht dem finalen Release. Jetzt gibt es ein neues Hands-on-Video mit der Android 14 Beta 3, das die wichtigsten Neuerungen noch einmal zusammenfasst.



Die dritte Android 14 Beta ist da und hatte auch in diesem Anlauf noch einige interessante Neuerungen zu bieten, wenn auch deutlich weniger als in den ersten Versionen oder in früheren Jahren. Allerdings ist das aufgrund der aktuellen Android-Struktur mit den quartalsweisen Versionen-Updates auch nicht so sehr verwunderlich, denn nun gibt es eben häufiger, aber dafür weniger, neue Features. Wir haben euch natürlich bereits alle wichtigen Änderungen und Neuerungen zusammengestellt sowie Screenshots gezeigt, aber erst im Hands-on könnt ihr den besten Eindruck gewinnen.

Obiges Video enthält die wichtigsten Änderungen an der Android 14 Beta 3 und im Laufe der nächsten Tagen kommen vielleicht noch einige dazu, die erst nach und nach durch Teardowns oder innerhalb von versteckten Funktionen entdeckt werden. Schaut mal herein, mit gerade einmal fünf Minuten Länge ist das Video angenehm kurz gehalten und umfasst auch einige Verbesserungen im Vergleich zu den beiden vorherigen Beta-Versionen.

» Android 14: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der dritten Beta-Version des neuen Betriebssystems

