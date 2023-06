Google News: Zwei neue Widgets für die Android-App kommen – bringen Schlagzeilen auf den Homescreen

Googles Designer beschäftigen sich schon seit längerer Zeit mit der Neugestaltung der wichtigsten Homescreen-Widgets und in Kürze dürfen sich auch Nutzer von Google News über gleich zwei neue Widgets freuen. Die Android-App des Nachrichtenportals will in zwei verschiedenen Varianten die wichtigsten Schlagzeilen auf den Homescreen bringen und von dort direkt zugänglich machen.



Erst vor wenigen Tagen hat Google die Neugestaltung einiger Widgets angekündigt, wobei man auch die Mini-App für Google News gezeigt hat, allerdings nur in einer sehr platzsparenden Variante. Wie wir jetzt wissen, handelt es sich bei dem Widget in obiger Animation um das 2×2-Exemplar, das lediglich eine einzige Schlagzeile anzeigen kann, die die Algorithmen als wichtig bzw. interessant für den Nutzer erachten. Dieses hat aber auch noch einen großen Bruder im Gepäck.

Das größere Widget benötigt mindestens ein Raster von 4×3 und kann bei entsprechendem Platz noch weiter vergrößert werden. In diesem gibt es zwei Schlagzeilen, die als scrollbare Liste dargestellt werden. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht sichtbar ist, lässt sich diese Liste für eine Reihe weiterer Schlagzeilen scrollen, bietet aber kein endloses Scrollen. Am Ende der Liste erscheint ein Link zum Bereich „Für dich“ in die Google News-App hinein.

Auch wenn es sich in der Auswahl um zwei Widgets handelt, gehen diese nach einer Größenänderung ineinander über. Die beiden neuen Widgets sind bisher nur bei wenigen Nutzern der Version 5.82 aufgetaucht, sollten aber aufgrund des angekündigten Rollouts schon bald für alle Nutzer verfügbar sein.

