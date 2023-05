Google News: Material You-Design und neue Navigation wird für Smartphones und Tablets ausgerollt

Bei Googles Designern spielen Oberfläche für große Displays derzeit eine wichtige Rolle und so ist es nur konsequent, dass man auch der Android-App der Nachrichtenplattform Google News endlich das seit langer Zeit in Arbeit befindliche Redesign spendiert. Die App erhält eine modernisierte Material You-Oberfläche mit überarbeiteter und zum Teil an andere Stelle verschobener Navigation.



Google News dürfte für viele Nutzer eine wichtige App sein, doch in puncto Redesign ist man gleichauf mit der Google-App, die ebenfalls trotz aller Relevanz oftmals erst sehr spät bedient wird. Das neue Design zeichnet sich durch eine veränderte Darstellung der einzelnen Schlagzeilen aus: Diese werden in Gitterform angeordnet und besitzen keine eigene Umrandung mehr, sondern heben sich farblich lediglich von der Hauptnavigation ab.

Die Hauptnavigation selbst ist jetzt in Form einer Material You-Leiste umgesetzt, die je nach Gerät und Displaygröße entweder am unteren Rand (für Smartphones) oder in einer Seitenleiste untergebracht ist. Dieses Design-Schema hat sich in den letzten Monaten bei vielen Google-Apps gezeigt und ist derzeit Googles Standardlösung für einheitliche Oberflächen auf unterschiedlichen Displaygrößen. Die Navigation innerhalb der App zwischen den einzelnen Themenbereichen findet sich weiterhin am oberen Rand.

Auf den folgenden Screenshots könnt ihr die neue Oberfläche in ihren unterschiedlichen Umsetzungen sehen. Erste Screenshots dieses Design mit einer hellen Oberfläche gab es bereits im Januar zu sehen, wir haben sie euch in diesem Artikel gezeigt. Insgesamt kann man sagen, dass beim Google-Design derzeit wieder weniger mehr ist. Denn die Abhebungen sowie das verschachteln von Inhalten in Karten weicht nun eher klaren Strukturen, die ohne grafische Hilfsmittel auskommen.









Das neue Design zeigt sich bei vielen Nutzern ab Version 5.78, scheint aber noch eine serverseitige Freischaltung zu benötigen, sodass ihr euch möglicherweise noch einige Tage gedulden müsst.

[9to5Google]