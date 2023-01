Google News: Neue Navigation und optimiertes Design für Tablet-Nutzer wird ausgerollt (Screenshots)

Neues bei Google News: Die Android-App der Nachrichtenplattform erhält auf Tablets eine optimierte Oberfläche, die nicht nur ein modernisiertes Material Design mitbringt, sondern auch die Navigation an andere Stelle verschiebt. Die Optimierung bringt die App auf eine Linie mit einigen anderen Apps, die bereits für Tablets angepasst worden sind.



Google News ist in puncto Design manchmal auf einer etwas anderen Spur als andere Google-Apps, doch mit dem jüngsten Update für Tablets beschreitet man jetzt gewohnte Wege: Tablet-Nutzer dürfen sich auf ein verändertes Layout freuen, das die Navigationsleiste vom unteren Rand an den linken Displayrand bringt. Diese Verschiebung haben wir schon in anderen Apps gesehen und ist durch die oftmals im Landscape-Modus genutzten Tablets sinnvoll.

Die Navigation umfasst die Einträge „Für dich“, „Schlagzeilen“, „Folge ich“ sowie je nach Region den Kiosk / Newsstand. Als weitere Neuerung fällt auf, dass jede News ein eigene Karte erhält und sich somit von anderen Schlagzeilen abgrenzt. Die Suchleiste ist nun an den Rändern vollständig abgerundet, was interessanterweise genau der umgekehrte Weg ist, den wir gerade erst beim Chrome-Redesign gesehen haben. Im Folgenden einige Screenshots von der überarbeiteten Tablet-Oberfläche.









Das Design zeigt sich nur für Tablet-Nutzer in der Version 5.72.

