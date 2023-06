Pixel Watch: Die neuen Metall-Armbänder sind ab heute im Google Store erhältlich – zwei Farben verfügbar

Google hat die erste Pixel Watch vor gut acht Monaten mit einer Auswahl an schicken Armbändern auf den Markt gebracht, die sich sehr leicht auswechseln lassen. Schon damals stellte man weitere Armbänder in Aussicht und jetzt gehen diese in den Verkauf: Ab heute könnt ihr im deutschen Google Store die zeitlosen Metallarmbänder bestellen, inklusive eines Werkzeugs zur Größenverstellung.



Googles Ingenieure haben viele Jahre an der ersten Pixel Watch gearbeitet und die erste Smartwatch des Unternehmens entworfen, bei der sich natürlich auch die Armbänder austauschen lassen. Sowohl für die Pixel Watch als auch für die Armbänder ruft man stolze Preise auf, denn unter 49 Euro ist keines der Armbänder zu haben – mit den neuen wird das nicht besser. In den ersten Monaten bot man nur Armbänder aus elastischem Material, einige Sportbänder, gewebte Bänder oder Lederarmbänder in mehreren Farben – und jetzt kommt noch mehr.

Im deutschen Google Store könnt ihr ab heute die neuen Metall-Armbänder bestellen, die zeitlosen Uhren nachempfunden sind und mit weichen Kurven sowie klaren Linien für einen stilvollen Auftritt sorgen sollen. Mit dem mitgelieferten Größenwerkzeug könnt ihr außerdem ganz einfach Glieder hinzufügen oder entfernen. Ihr könnt für diese Variante zwischen den beiden Farben gebürstetes Silber oder mattes Schwarz wählen.

Mit 199 Euro pro Armband sind die neuen Bänder nicht gerade günstig, aber wer sich für ein solches Design begeistern kann, darf sich nun endlich darüber freuen, die Pixel Watch auch äußerlich an die eigenen Vorstellungen anzupassen. Welche Armbänder noch in Planung waren und bisher nicht verfügbar sind, könnt ihr in diesem Artikel sehen.

