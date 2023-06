YouTube Music: Die Navigation wird verschoben – großes Redesign der Webversion kommt (Screenshots)

Googles Designer beschäftigen sich schon längere Zeit mit der Musikstreamingplattform YouTube und bringen immer wieder neue Komponenten oder neu gestaltete Oberflächen. Jetzt steht offenbar ein recht großes Redesign der Browserversion vor der Tür, denn bei ersten Nutzern zeigt sich ein Design, das sich stark an YouTube orientiert und auf eine Seitenleiste statt einer Top-Navigation setzt.



Die Webversion von YouTube Music setzt seit dem Start auf eine Navigation am oberen Bildschirmrand, die den Nutzer zwischen den Bereichen „Startseite“, „Entdecken“, „Mediathek“ sowie der Suche wechseln lässt. Auf obigem Screenshot könnt ihr das aktuelle Design sehen, das im Laufe der Zeit kaum verändert wurde. Dieses dürfte aber schon bald von einem neuen Design abgelöst werden, das sich an YouTube orientiert und in diesen Tagen bei ersten Nutzern zu sehen ist.

Die Navigation wandert vollständig in eine neue Seitenleiste, die sowohl eingeklappt als auch ausgeklappt nutzbar ist. Unter der Hauptnavigation befinden sich bis zu 50 Playlisten, die darüber einfach aufgerufen werden können. Den freigewordenen Platz am oberen Rand nutzt man dafür, um eine Suchleiste zu integrieren, die bisher nur über die Verknüpfung zugänglich war. An den beiden Elementen rechts oben ändert sich nichts, denn das Kontomenün sowie die Cast-Übertragung bleiben bestehen.

Es ist zu erwarten, dass diese neue Oberfläche schon sehr bald nach einem breiteren Testlauf für alle Nutzer ausgerollt wird.

