Pixel Update: Google startet große Update-Welle, Leaks zur Pixel Watch 2, Pixel 8-Smartphones und vieles mehr

Eine weitere Pixel-Woche geht zu Ende und hatte auch diesmal wieder sehr viele interessante Themen zu bieten, auf die wir in unserem wöchentlichen Pixel Update zurückblicken wollen. Das Highlight war natürlich das große Pixel Feature Drop für Smartphones und Smartwatches, aber es gab auch weitere Software-Updates, Leaks zum Pixel 8, zur Pixel Watch und einiges mehr. Wir blicken auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles wie gewohnt übersichtlich in Kurzform zusammen.



Die Pixel-Woche hat erneut enttäuschend begonnen, denn der Montag brachte erneut kein Update, doch am Dienstag ging es dann richtig los: Google hat das Feature Drop veröffentlicht, das Juni-Update, das Sicherheitsupdate, Android 13 QPR3 und weitere funktionelle Aktualisierungen. Aber auch Leaks zu kommenden Produkten und interessante Einblicke in das Design bestehender Produkte hat es gegeben. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

So ist das neue Pixel-Design entstanden

Mit dem Pixel 7a, Pixel Tablet und Pixel Fold hat Google gleich drei neue Geräte angekündigt, mit denen man das erste Halbjahr 2023 füllt. In einem interessanten Beitrag zeigen Googles Designer, wie man die Farben, Oberflächen und Materialien der Smartphones und des Tablets ausgewählt hat. Tatsächlich ist das eine größere Wissenschaft, als man zuerst meinen würde. Bei Google gilt weder form-follows-function, noch function-follows-form, sondern beides geht Hand in Hand.

Das starke Pixel Fold-Scharnier

Das Pixel Fold unterscheidet sich in vielen Punkten von einem normalen Pixel-Smartphone und hat aufgrund des anderen Formfaktors eine Reihe unterschiedlicher Bauteile. Dazu gehört das Scharnier zwischen den Displays, das nach Googles Angaben eine Eigenentwicklung ist und dafür sorgt, dass das Smartphone in allen Lagen besonders schlank ist, sich das Gerät leicht öffnen lässt, aber dennoch an allen gewünschten Positionen etwas stabil einrastet. Der heimliche Star des Smartphones.

Pixel 8 & Pixel 8 Pro Kameras

Die nächste Runde der Pixel 8-Leaks wurde veröffentlicht und bringt uns jede Menge Informationen zu den verbauten Kameras. Wir wissen jetzt, welche Hauptkameras verbaut werden, erfahren mehr über die beiden recht verschiedenen Ultrawide-Kameras und auch die Zoom-Kamera sowie die Frontkameras der beiden Geräte. Im Artikel findet ihr alle Informationen sowie eine grafische Übersicht.

Google verbaut ein Fieberthermometer im Pixel 8 Pro

Unter dem LED-Blitz neben der Zoom-Kamera befindet sich im Pixel 8 Pro ein weiterer Sensor, von dem wir nun endlich wissen, wozu dieser genutzt werden soll. Es ist tatsächlich nur ein Temperatur-Sensor, der als Fieberthermometer genutzt werden kann. Leider nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Sinnhaftigkeit dieses Mehrwerts wird sich aber erst später zeigen.

Google arbeitet an Stylus-Unterstützung für Pixel Fold und Pixel Tablet

Sowohl das Pixel Fold als auch das Pixel Tablet kommen ohne Eingabestift auf den Markt, obwohl ein solcher für diese Geräte geradezu prädestiniert wäre. Jetzt wurde bekannt, dass Google bereits seit längerer Zeit an entsprechender Hardware arbeitet und auch Android 14 die notwendigen Voraussetzungen mitbringen wird. Gut möglich, dass man es schon bald als Zubehör auf den Markt bringt und bei der zweiten Generation auf fest verbaute Stylus setzt.

Neue Infos zur Pixel Watch 2

Schon im Oktober dürfte Google die Pixel Watch 2 auf den Markt bringen, über die in den letzten Wochen erste Informationen bekannt geworden sind. Jetzt ist die Smartwatch erneut aufgetaucht, allerdings mit einem anderen Codenamen und damit dem Hinweis, dass es erneut zwei Versionen geben wird. Eine mit LTE-Anbindung und eine mit Wifi-Anbindung.

Pixel Feature Drop und Pixel-Update

Am Dienstag war es endlich soweit: Google hat das Pixel Feature Drop veröffentlicht, das Pixel-Update für Juni veröffentlicht, das Android-Sicherheitsupdate für Juni ausgerollt und hat auch Android 13 QPR3 veröffentlicht. Ein ganzer Schwung an neuen Funktionen, die wir euch in den folgenden Artikeln übersichtlich zusammengefasst haben. Auch für die Pixel Watch und Fitbit-Geräte gab es ein Pixel Feature Drop mit neuen Funktionen.

‚Auf einen Blick‘-Widget auf der Pixel Watch

Das ‚auf einen Blick‘-Widget lässt sich jetzt auch auf der Pixel Watch nutzen. Dort steht dieses als größere Komplikation zur Verfügung und kann direkt auf dem Homescreen bzw. Watch Face der Smartwatch über das Datum, das Wetter und den nächsten anstehenden Termin inklusive eines Countdowns informieren.

Neue Pixel Tablet-Bildschirmschoner

Das Pixel Tablet wird wohl die meiste Zeit als Smart Display genutzt werden und in diesem Modus sollen Bildschirmschoner zum Einsatz kommen, die die bereits seit längerer Zeit in Android zur Verfügung stehende Dreams-Schnittstelle verwenden. Jetzt gibt es erstes Bildmaterial zu diesen Screensavern, die von Google in einer eigenen App angeboten werden und somit sicherlich im Laufe der Zeit mit weiteren Motiven versehen werden.

Pixel Fold kommt wohl später

Das Pixel Fold soll in gut elf Tagen in den Verkauf gehen, aber das gilt offenbar nur für Vorbesteller. Wer das faltbare Smartphone jetzt bestellt, der muss sich etwas länger gedulden, denn es wird erst Ende August auf den Markt kommen. Google könnte den Ansturm unterschätzt haben, was bei einer noch recht jungen Gerätekategorie mit schwankendem Markt und recht teuren Geräten sicherlich nicht so einfach ist.

Neue Pixel Watch-Armbänder sind da

Gut acht Monate nach dem Release der ersten Pixel Watch bringt Google nun neue Metall-Armbänder auf den Markt. Diese sind ab heute für 199 Euro im deutschen Google Store verfügbar und sollen ein zeitloses Design an das Handgelenk der Pixel Watch-Träger bringen. Allerdings hat man nur eine Version veröffentlicht, während die Mesh-Variante noch länger auf sich warten lässt. Vermutlich hat man diese auf den Release der Pixel Watch 2 verschoben und hofft auf eine höhere Nachfrage. Auch das Metall-Armband ist in nur zwei Farben, statt wie geplant vier Farben verfügbar.

