Pixel Watch 2: Neuer Leak zeigt Googles Smartwatch – wird sich äußerlich wohl nicht verändern (Animation)

Google dürfte im Herbst die neue Pixel Watch 2 vorstellen, über die in den letzten Wochen einige Details bekannt geworden sind, von der es aber nach wie vor keinen handfesten und wirklich massiven Leak gegeben hat. Das ändert sich auch jetzt noch nicht, aber es gibt eine erneute Bestätigung der Entwicklung der Smartwatch, die sich wohl nicht großartig vom Vorgänger unterscheiden wird – zumindest äußerlich.



Obwohl es schon einige Leaks zur Pixel Watch 2 gegeben hat, sind wir noch immer in der Phase, dass das Gerät nicht zu 100 Prozent bestätigt ist und somit Hinweise auf eine Fortführung der Entwicklung eine Rolle spielen. Bisher war die Pixel Watch 2 unter dem Codenamen „Aurora“ bekannt und jetzt ist diese in einem Teardown des Google Assistant mit dem Codenamen „Eos“ aufgetaucht. Es soll sich in beiden Fällen um die Pixel Watch 2 handeln, wobei die Unterscheidung vermutlich auf die beiden Versionen mit und ohne Mobilfunkanbindung zurückzuführen ist.

Obige Animation ist in Verbindung mit Eos zu sehen und zeigt die Nutzung des Google Assistant auf der Smartwatch. Diese Nutzung ist nicht wirklich aufregend und zeigt auch keine Details, enthält dafür aber etwas anderes interessantes: Die Smartwatch sieht exakt so aus wie die anderen Pixel Watch-Darstellungen der ersten Generation. Wir hatten ohnehin kein großes Design-Update erwartet, das mit der zweiten Generation auch etwas überraschend wäre, aber nun kann man wohl davon ausgehen, dass sich die erste und zweite Generation nur marginal bis gar nicht äußerlich unterscheiden werden.

Die starke Ähnlichkeit mit dem Vorgänger würde auch erklären, warum es bisher keinen größeren Leak gegeben hat, während die erste Generation bekanntlich schon eineinhalb Jahre vor dem Verkaufsstart recht umfangreich zu sehen war.

