Android Auto: Neue App bringt Garagentorsteuerung auf die Infotainment-Plattform – weitere dürften folgen

Google erlaubt auf der Infotainment-Plattform Android Auto nur Apps aus ausgesuchten Kategorien, wobei man sich in den letzten drei Jahren immer mehr geöffnet und erst vor einigen Monaten den nächsten Schwung ermöglicht hat. Jetzt startet die erste App, mit der sich das heimische Garagentor automatisch öffnen und natürlich auch schließen lässt. Es zeigt, dass noch einiges an Potenzial in Android Auto steckt.



Die meisten Nutzer dürften Android Auto hauptsächlich zur Navigation, Kommunikation und das Audio-Streaming verwenden – also die klassischen Anwendungsfälle, die man auch schon vor den Infotainment-Plattformen in anderer Form genutzt hat. Mittlerweile hat man sich für weitere Kategorien geöffnet und erst kürzlich wurden erweiterte Smart Home-Kontrollen freigegeben, die bisher nicht über das Display möglich waren. Das macht sich jetzt die App Tailwind zunutze.

Tailwind ist wohl die erste App für Android Auto, mit der sich das heimische Garagentor steuern lässt. Dazu ist freilich eine Anbindung an entsprechende Hardware notwendig, aber wer diese Voraussetzung erfüllt, kann das Tor direkt aus dem Auto und ohne Smartphone in der Hand öffnen oder schließen. Die allermeisten Autofahrer mit Garagentor dürften wohl eine entsprechende Fernbedienung haben, die man knapp vor dem Ziel oder kurz nach dem Start einmal auslöst.

Sicherlich geht das noch komfortabler und es wird weitere Lösungen geben, vielleicht auch mit einer verstärkten Automatisierung, aber die Tür ist sprichwörtlich erst einmal geöffnet. Es zeigt sich, dass auch Android Auto mit einem erweiterten App-Umfang noch einiges an Potenzial hat.

