Google Maps 3D: Start in Deutschland – ab sofort sind erste Sehenswürdigkeiten in ‚Immersive View‘ sichtbar

Bei der Kartenplattform Google Maps stehen die Zeichen auf noch mehr Bildgewalt, denn mit Google Maps 3D bzw. Immersive View, wie es offiziell heißt, expandiert man derzeit in recht hohem Tempo. Jetzt hat man den Start von Immersive View für erste Sehenswürdigkeiten in Deutschland angekündigt. Wer möchte, kann nun in ersten Städten wie Berlin, München oder auch Köln wichtige Attraktionen in 3D betrachten.



Nach der Ankündigung des Streetview-Comebacks in Deutschland hat Google Maps jetzt noch mehr Überraschungen für deutsche Nutzer zu bieten: Das bereits im vergangenen Jahr angekündigte und in diesem Jahr erstmals eingeführte ‚Immersive View‘ wird nun mit ersten Ausfläufern auch in Deutschland starten. Ab sofort sollen erste Sehenswürdigkeiten mit dieser Ansicht unter Android und iOS abrufbar sein.

Diese Sehenswürdigkeiten sind jetzt enthalten:

Berlin: Brandenburger Tor, Reichstag, Berliner Fernsehturm, Berliner Dom, Pergamonmuseum, Siegessäule

Brühl: Schlösser Brühl

Frankfurt/Main: Kaiserdom St. Bartholomäus, Alte Oper, Eiserner Steg, Museum MMK für Moderne Kunst, Historisches Museum Frankfurt

Köln: Kölner Dom, Schokoladenmuseum Köln, Museum Ludwig, Groß St. Martin, Museum Schnütgen

München: Marienplatz, Schloss Nymphenburg, Residenz München, Hofbräuhaus München, Neues Rathaus, Frauenkirche, Olympiapark, St. Peter, BMW Museum, Rathaus-Glockenspiel

Potsdam: Schloss Sanssouci

Zusätzlich zu den deutschen Wahrzeichen startet man nun in den europäischen Städten Amsterdam, Dublin, Florenz und Venedig. Man kommt insgesamt auf über 500 Sehenswürdigkeiten und will diese Ansichten natürlich immer weiter ausbauen. Gut möglich, dass noch in diesem Jahr denk des Streetview-Comebacks auch Deutschland deutlich breiter abgedeckt werden kann.









BILD

Google Maps Immersive View nutzen

Um Immersview View zu nutzen, müsst ihr das Smartphone verwenden. Ruft einfach eine der oben aufgelisteten Sehenswürdigkeiten auf und ihr solltet direkt in der Info zu diesem Ort die Immersive View-Ansicht angeboten bekommen. Tippt darauf und hofft, dass es funktioniert. Bei mir lädt sich derzeit nur ein Video als Platzhalter, das nach erfolgreichem Laden durch die echte 3D-Ansicht ersetzt werden soll. Ein technischer Fehler verhindert dies, aber das dürfte man wohl sehr schnell in den Griff bekommen.

» Android Auto: Neue App bringt Garagentorsteuerung auf die Infotainment-Plattform – weitere dürften folgen

[Google-Blog]