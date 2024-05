Starline: Google bringt die revolutionäre Videotelefonie auf den Markt – Partnerschaft mit HP verkündet (Video)

Vor mittlerweile drei Jahren hat Google das Projekt Starline vorgestellt, mit dem man die Videotelefonie nicht nur verbessern, sondern durch mehr Realismus regelrecht revolutionieren will. Jetzt kann Google einen großen Schritt verkünden, denn man wird gemeinsam mit HP daran arbeiten, das Produkt ab dem kommenden Jahr zu kommerzialisieren. Damit dürfte es in Zukunft auch käuflich zu erwerben sein.



Wir haben euch das Projekt Starline schon vor längerer Zeit vorgestellt und die Fortschritte der revolutionären Videotelefonie hier im Blog begleitet – und jetzt kann man den nächsten großen Schritt verkünden: Man arbeitet ab sofort mit HP zusammen an der Kommerzialisierung des Projekts, wobei der Technologiekonzern wohl die Rolle des Hardware-Partners einnimmt und vielleicht auch in puncto Vertrieb sein Netzwerk nutzt. Im Detail geht man nicht darauf ein.

Die Kommerzialisierung soll ab 2025 starten, die reine Technologie aber auch schon vorher in Googles Videotelefonie-Apps verwendet werden – soweit es die im Vergleich deutlich bescheidenere Hardware in Smartphones und Laptops das überhaupt zulässt. Wie die Kommerzialisierung ab dem nächsten Jahr aussehen wird, hat man bisher noch nicht verraten. Ich gehe davon aus, dass das Produkt in den ersten Jahren eine solch hohe Zahl auf dem Preisschild haben wird, dass es für Privatanwender überhaupt nicht in Frage kommt – mag mich da aber auch sehr gerne irren.

Ich halte es für denkbar, dass man die Starline-Technologie zuerst in den Business-Bereich bringen möchte und vielleicht auf Basis einiger Partnerschaften auch Privatnutzern den ersten Zugang ermöglicht. Bis das Ganze klein genug ist, um keine Telefonzelle mehr zu benötigen und die Hardware nicht für fünfstellige oder sechsstellige Summen zu verkaufen, wird aber wohl noch etwas Zeit ins Land gehen.









Dass man die Ankündigung jetzt auch in deutscher Sprache und per Pressemitteilung sowie im offiziellen deutschen Blog veröffentlicht, zeigt zumindest, dass wir hier ein zukünftig wichtiges Produkt vor uns haben, das den experimentellen Status längst verlassen hat. Schon vor einem Jahr hatten wir euch ein Starline-Review gezeigt, das selbst aus der Beobachterperspektive zu beeindrucken wusste.

Wie die Starline-Technologie funktioniert und was die eigentliche Stärke dieses Systems ist, findet ihr ausführlich in diesem Artikel über das Starline-Projekt. Grob zusammengefasst lässt sich sagen, dass durch den deutlich erhöhten Realismus beim Nutzer das Gefühl aufkommt, dass die andere Person tatsächlich gegenüber sitzt, was wiederum zu natürlicheren Konversationen führt und das typische Unbehagen bei Videotelefonaten gar nicht erst aufkommen lässt.

