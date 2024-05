YouTube: Größere Änderungen bei den Abos – neue Künstlerkanäle kommen und Abos werden deaktiviert

Auf Googles Musikstreamingplattform YouTube Music sowie damit in Verbindung auf YouTube sind unzählige Künstler vertreten, die ihre Musik auf den entsprechenden Kanälen anbieten. Offenbar haben nicht wenige Künstler gleich mehrere Kanäle, sodass Google jetzt ein Aufräumen angekündigt hat, das auch die Nutzer-Abos betreffen wird: Denn all diese Kanäle werden nun zu einem gemeinsamen Abo zusammengeführt.



Möglicherweise für eine größere Reichweite haben viele Künstler bei YouTube mehrere Kanäle, denen die Fans folgen können, um über die neuesten Inhalte, Musikvideos und andere Dinge auf dem Laufenden zu bleiben. Vielleicht ein Kanal des Künstlers selbst, ein Kanal der Plattenfirma für den Künstler, einer für eine bestimmte Tour und so weiter. Das kann nicht nur unübersichtlich werden, sondern führt auch zu mehreren überschneidenden Abos oder dazu, dass manche Fans nicht alles mitbekommen.

Jetzt hat YouTube eine Änderung angekündigt und will die Künstlerkanäle schaffen. Man hat mit Künstlern zusammengearbeitet, um das Ganze übersichtlich zu gestalten. Die abonnierenden Fans finden nun alle Songs, Alben und Videos auf einem offiziellen Künstlerkanal, in dem diese Inhalte zusammengefasst sind. Das betrifft auch die Fans bzw. Abonnenten selbst, denn schon bald werden alle Abos und Benachrichtigungen solcher Kanäle in den offiziellen Künstlerkanal verschoben. Das Ganze geschieht automatisch bzw. Teilmanuell mit Zusammenarbeit der Künstler. Ist das Ganze ausgerollt, werden die bestehenden Abos automatisch deaktiviert.

Für Nutzer ändert sich also in der Praxis nichts. In der Theorie kann es allerdings sein, dass noch mehr Inhalte durch weitere eingebundene Kanäle dazukommen oder vielleicht so mancher inoffizieller Kanal verlorengeht. Das muss man abwarten, wie sich diese baldige Änderung auswirken wird. Vermutlich hat das auch mit YouTube Music zu tun, bei dem die Kanäle seit jeher nach Künstler zusammengefasst werden.

Mehr Informationen zu dieser Umstellung findet ihr beim Google Support, wo sowohl Details für Nutzer als auch für betroffene Künstler selbst zusammengefasst sind.

» Google Gemini & YouTube Music: Neue Erweiterung soll Android-Mediensteuerung ermöglichen (Screenshots)

[Google Support]

Letzte Aktualisierung am 12.05.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!