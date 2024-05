Pixel Update: Zwei überraschende neue Produkte, Flop des Pixel Kamera-Vorgängers, Buds-Leak und mehr

Die erste volle Pixel-Woche im Mai geht zu Ende und war auch diesmal wieder sehr interessant, denn neben den üblichen Leaks oder Updates gab es in den letzten Tagen gleich zwei große Ankündigungen, nämlich das Pixel 8a und das Pixel Tablet. Aber natürlich gab es auch weitere Leaks und durchgesickerte Informationen. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren mal wieder sehr interessant: Denn Google hat völlig überraschend zwei neue Geräte vorgestellt, wir haben über den Flop der Google Clips-Kamera berichtet, euch das Mai-Update präsentiert und mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Daran ist Google Clips gescheitert

Sollte Google eines Tages eine echte Pixel Kamera vorstellen, dann würde man sicherlich auch den damaligen Flop der Google Clips-Kamera in Erinnerung rufen. Wir zeigen euch anlässlich der aktuellen Gerüchte, woran die KI-Kamera damals gescheitert ist.

» Kommt die Pixel Kamera? Google Clips ist daran gescheitert

Pixel Mai-Update

Google hat das Mai-Update mit einem Tag Verspätung veröffentlicht. Es gibt sowohl ein Update für die Pixel-Smartphones als auch für die Pixel Watch. Hier bekommt ihr alle Infos.

» Alle Details zum Pixel Mai-Update

» Alle Details zum Pixel Watch Mai-Update









Google stellt Pixel 8a vor

Ganz unerwartet hat Google am Dienstag das Pixel 8a vorgestellt, dessen Präsentation wir eigentlich erst für die kommende Woche erwartet hätten. Wie üblich haben sich praktisch alle Leaks im Vorfeld als korrekt erwiesen. Hier findet ihr alle Informationen zum neuen Pixel 8a, das ab sofort vorbestellt werden kann. Alle Infos zu den Vorbestellungen und den Aktionen weiter unten.

» Google hat das Pixel 8a offiziell vorgestellt

Google stellt das Pixel Tablet vor

Gleichzeitig mit dem Pixel 8a wurde auch das neue Pixel Tablet vorgestellt, wobei man sicherlich nicht unbedingt von „neu“ sprechen kann. Denn Google hat einfach das gleiche Tablet noch einmal vorgestellt, das diesmal ohne den Standfuß ausgeliefert wird. Zwar wird es neues Zubehör geben, aber erst einmal beschränkt es sich auf das Einzel-Tablet. Auch dieses kann mit einer starken Vorbestelleraktion vorbestellt werden.

» Google hat das Pixel Tablet offiziell vorgestellt

Mein Gerät finden findet ausgeschaltetes Pixel 8

In Kürze wird Google das ‚Mein Gerät finden‘-Netzwerk breiter ausrollen. Wie jetzt bekannt geworden ist, sind die Pixel 8-Smartphones die ersten Smartphones, die sich auch im ausgeschalteten Zustand finden lassen werden. Eine spezielle Hardware-Architektur macht es möglich, die Geräte auch noch einige Stunden nach dem Abschalten mit ihrem Live-Standort aufzuspüren.

» Pixel 8-Smartphones lassen sich auch ausgeschaltet finden

Pixel Buds Pro 2 kommen

Was Google bisher nicht vorgestellt hat, aber in Kürze ebenfalls erwartet wird: Die Pixel Buds Pro 2 kommen und solle nach gut zwei Jahren die erste Generation der smarten Kopfhörer ablösen. Hier findet ihr alle Infos zu den erwarteten smarten Kopfhörern.

» Alle Infos zu den kommenden Pixel Buds Pro 2









Pixel 8a + Pixel Tablet Vorbestelleraktion

Sowohl das Pixel 8a als auch das Pixel Tablet können jetzt vorbestellt werden und starten in der nächsten Woche in den Verkauf. Nutzt die Vorbestellerzeit, die von Google und Partnern wieder mit starken Aktionen begleitet wird: Wer sich ein Pixel 8a kauft und das alte Smartphone per Trade-In in Zahlung gibt, erhält einen zusätzlichen Eintauschbonus in Höhe von 150 Euro. Entscheidet ihr euch jetzt für ein Pixel Tablet, gibt es von Google und Amazon zusätzlich die smarten Kopfhörer Pixel Buds oben drauf.

Solltet ihr auf jeden Fall nutzen, alle Infos zu den Aktionen gibt es im folgenden Artikel sowie auf den folgenden Links der Partnerhändler.

» Alle Infos zu den Vorbestelleraktionen

Google Pixel 8a vorbestellen + 150 Euro Bonus: Amazon | Media Markt | Saturn

Letzte Aktualisierung am 7.05.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!