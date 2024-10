Android Auto: Neuer AAWireless TWO-Dongle im Review – kabellose Nutzung wird komfortabler (Galerie)

Es gibt mittlerweile viele Wege, um Googles Infotainment-Plattform Android Auto kabellos nutzen zu können, sodass das lästige Stöpseln vor Fahrtantritt und vor dem Aussteigen entfallen kann. Eine dieser Lösungen ist der AAWireless-Dongle, der vor wenigen Tagen als AAWireless TWO in der zweiten Generation erschienen ist. Dieser kommt in ersten Reviews sehr gut weg und scheint sinnvolle Verbesserungen erhalten zu haben.



Zur Nutzung von Android Auto ist eine ständige Verbindung zwischen Smartphone und Infotainment-Display notwendig, die in den ersten Jahren nur kabelgebunden hergestellt werden konnte und nach wie vor bis heute in der Form zum Einsatz kommt. Wenn Nutzer aus technischen Gründen keine kabellose Verbindung nutzen können, kommen die praktischen Android Auto Wireless-Dongles ins Spiel, mit denen die Verbindung dennoch ohne Einstöpseln verwendet werden kann.

Der Pionier in diesem Bereich ist der AAWireless-Dongle, der vor wenigen Tagen in der zweiten Generation als AAWireless TWO erschienen ist. Angekündigt wurde der Dongle schon zu Jahresbeginn, aber erst jetzt ist (war) er verfügbar, war aber schon nach wenigen Stunden ausverkauft. Die nächste Charge folgt in Kürze. Aber was ist jetzt der große Unterschied zwischen den beiden Generationen, die ja eigentlich nur eine kabellose Brücke zwischen Smartphone und Infotainment-Display schaffen sollen?

Der große Unterschied ist zum Einen das Äußere, wie ihr den folgenden Fotos entnehmen könnt. Der neue Dongle ist deutlich kleiner und auch schicker gestaltet. Deutlich sichtbar ist auch, dass der Dongle nun über einen Button verfügt, dessen Aktion aus einer Reihe von Funktionen belegt werden kann. Zur Wahl steht das Unterbrechen der Verbindung, der Wechsel zwischen mehreren Smartphones oder auch die Wahl eines konkreten Geräts. Auswählbar sind die Trigger Einzelklick, Doppelklick und langer Klick (2 Sekunden). Ein sehr langer Klick (+10 Sekunden) führt ein Factory Reset durch.

Der Knopf hat aber noch eine weitere Funktion, denn unter diesem ist nun die LED zur Statusanzeige verbaut. Was früher ein kleiner Lichtpunkt erledigen musste, übernimmt nun die gesamte Umrandung des Knopfes. Das macht das Erkennen auch aus dem Augenwinkel sehr leicht und sieht noch dazu schick aus. Das war dann tatsächlich auch schon der wichtigste Teil der Änderungen, denn funktionell hat man nicht nachgelegt und die intern upgegradeten Komponenten kommen bei der Nutzung nicht zum Tragen. Am Verbindungsaufbau und der Stabilität hat sich nichts getan.

Erst Anfang 2025 soll der AAWireless TWO+ auf den Markt kommen, der parallel zu Android Auto auch Apple CarPlay unterstützen soll. Das ist etwas enttäuschend, denn eigentlich hatte man diese Funktionalität für dieses Modell versprochen. Wer fest im Android-Universum unterwegs ist, wird das nicht brauchen. Nutzt ihr hingegen beide Ökosysteme oder verwendet der Partner ein iPhone, sollte man überlegen, auf die flexible Version zu warten.

