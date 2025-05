Pixel-Smartphones: Google bringt lange vermisste Geste zu Android – Display mit Double-Tap ausschalten

Google hat im Laufe der Zeit eine Reihe von Gesten für Android und die Pixel-Smartphones eingeführt, die eine optimale Nutzung ermöglichen sollen. Doch eine recht simple Geste, die von vielen anderen Herstellern bekannt ist, fehlte bislang: Das doppelte Antippen zum Ausschalten des Displays. Jetzt scheint diese in Entwicklung zu sein und dürfte schon mit einem der nächsten Updates starten.



Die Gestensteuerung ist eine Grundlage von Android, die schon bei der Verwendung der Hauptnavigation zum Einsatz kommt. Aber es gibt auch eine Reihe von Zusatzgesten und Aktionen, mit denen sich das Smartphone bequem steuern lässt. Dazu gehört unter anderem das doppelte Tippen auf das ausgeschaltete Display, um dieses zu aktivieren. Eine Standardgeste, die auf fast jedem Gerät funktioniert. Auf den meisten Geräten funktioniert das auch in die andere Richtung, sowohl am Sperrbildschirm als auch am Homescreen.

Smartphone-Nutzer mit Geräten von Samsung, Xiaomi, OnePlus oder anderen großen Marken können auf dem Sperrbildschirm doppelt auf das Display tippen, um dieses wieder auszuschalten. Auf den Pixel-Smartphones war das bisher nicht möglich, aber das wird sich ändern. Ein Teardown der aktuellen Beta zeigt einen neuen Eintrag in den Systemeinstellungen, mit dem sich diese Funktion aktivieren lässt. Ein doppelter Tap auf den Sperrbildschirm schaltet das Display aus.

Warum die Pixel dies bisher nicht unterstützt haben, lässt sich kaum erahnen. Denn immerhin wird es auf diesem Wege eingeschaltet, sodass das ausbleibende Ausschalten gerade für Umsteiger von einer anderen Marke lästig gewesen sein dürfte. Aber das gehört glücklicherweise schon bald der Vergangenheit an, denn die Funktion ist kein Hexenwerk und dürfte schon mit einem der nächsten Updates ausgerollt werden. Mutmaßlich wird es standardmäßig aktiviert sein.

