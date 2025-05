Android: Das ist Googles neuer Desktopmodus – Apps in flexiblen Fenstern + Multitasking (Hands-on-Video)

Google arbeitet seit vielen Jahren an Android für den Desktop und war zuletzt auch darum bemüht, die Smartphone-Oberfläche auf dem größeren Display zu spiegeln. Jetzt gibt es Fortschritte in diesem Bereich, denn der neue Desktopmodus im Stil von Samsung DeX ließ sich jetzt erneut aktivieren und zeigt sich in einem interessanten Hands-on-Video. Android scheint grundsätzlich für den Sprung auf den Desktop bereit, auch wenn es noch einiges zu tun gibt.



Wir haben euch den Android-Desktopmodus hier im Blog schon mehrfach ausführlich vorgestellt, der in zwei ganz unterschiedlichen Varianten verfügbar ist: Zum einen als echtes Desktop-Betriebssystem, das künftig unter anderem auf Chromebooks zum Einsatz kommen soll. Parallel dazu gibt es den auf Smartphones schlummernden Desktopmodus, mit dem sich das Smartphone-Display auf einem großen Display übertragen lassen. Natürlich in angepasster Form.

Die Grundlagen von Android bleiben beim Desktopmodus erhalten, aber natürlich gibt es die notwendigen Erweiterungen, um die Vorteile des großen Displays voll nutzen zu können: Apps lassen sich in einem Fenstermodus nutzen, mit dem sich diese frei in der Größe ändern und positionieren lassen – was erstmals ein echtes Multitasking auf Smartphones ermöglicht. Für den schnellen Wechsel und den App-Start gibt es eine Taskleiste, die seit einigen Jahren schon von den Android-Tablets bekannt ist.

Die Display-Oberfläche lässt sich sowohl zwischen fest verankerten Fenstern aufteilen (ähnlich wie man das von Windows und MacOS kennt) oder eben in frei positionierbaren Fenstern. Diese parallele Nutzung ermöglicht dann auch ein Drag & Drop von Inhalten zwischen einzelnen Fenstern bzw. Apps. Weil das unter Android aber eher Neuland ist, funktioniert das zunächst sicherlich nur bei wenigen Apps.









Im obigen Video könnt ihr ein kurzes Hands-on mit den Möglichkeiten des Desktopmodus sehen. Dieser ist tatsächlich gar nicht so aufregend und hält kaum überraschendes bereit, denn bis zu diesem Punkt hat die Entwicklung einen sehr langen Weg genommen, den wir hier im Blog natürlich begleitet haben. Android orientiert sich am Tabletmodus und behält abseits der Fenster und der Taskleiste seine gewohnte Oberfläche. Das soll auch so sein, denn immerhin will man die Smartphone-Nutzung am großen Display ermöglichen und keine ganz neue Oberfläche schaffen.

Spannend wird es sein, wann dieser Modus Premiere feiert. Erstmals nutzbar war ein solcher Modus mit Android 12 (!), mit Android 14 war dieser erneut an Bord, für Android 15 wurde es von Google in Aussicht gestellt, seit Android 16 ist der Modus voll nutzbar. Dennoch ist die Oberfläche nach Einschätzung des Android-Experten Mishaal Rahman noch immer nicht für den großen Einsatz bereit und könnte sich auf Android 17 verschieben.

