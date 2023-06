Google Kontakte: Plötzlich ist das Telefonbuch leer – Nutzer berichten von verschwundenen Kontakten

Viele Android-Nutzer dürften Google Kontakte verwenden, um die Einträge im Telefonbuch zu verwalten und über alle Geräte hinweg zu synchronisieren. Doch genau an dieser Stelle gibt es derzeit große Probleme, denn immer mehr Nutzer berichten in diesen Stunden davon, dass ihre Kontaktliste vollständig leer ist und somit alle Kontakte verschwunden sind. Ein kleiner Schock, der aber hoffentlich unbegründet bleibt.



Google Kontakte ist an eine ganze Reihe von Google-Produkten angeboten und wird daher nicht nur vom Android-Telefonbuch, sondern auch an anderen Stellen gefüllt. Erst kürzlich hatte man eine Änderung bei der Synchronisierung angekündigt und jetzt scheint sich diese durch einen Bug bei vielen Nutzern negativ auszuwirken. Denn es häufen sich Berichte von Nutzern, dass die Kontaktliste am Smartphone vollständig leer ist und keinerlei Einträge enthält.

Glücklicherweise können alle Nutzer berichten, dass die Kontakte zwar vom Smartphone verschwunden sind, aber weiterhin in der Browserversion unter contacts.google.com vorhanden sind. Somit die Kontakte nicht gelöscht, sondern nur temporär vom Smartphone entfernt worden. Es ist davon auszugehen, dass das mit der kürzlich verkündeten Änderung bei der Synchronisierung zusammenhängt und die Einträge aus diesem Grund vom Smartphone entfernt wurden.

Bisher hat sich Google nicht geäußert, aber ich gehe davon aus, dass man dieses (aus Komfort-Sicht) schwerwiegende Probleme sehr schnell beheben wird. Berichte gibt es übrigens hauptsächlich von Pixel- und Samsung-Nutzern, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass auch Nutzer anderer Smartphones betroffen sind.

