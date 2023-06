Android: Googles Notfall-SOS überlastet Notrufnummer – Leitstellen bitten Google um Abhilfe gegen Butt-Dials

Smartphones, Smartwatches und andere Geräte können nicht nur sehr praktisch sein, sondern auch in Notlagen behilflich sein oder gar Leben retten. Auf vielen Geräten und Plattformen gibt es automatisierte Notfall-Systeme, doch diese sorgen auch immer wieder für Ärger und offenbar scheint das ab Android 13 besonders verbreitet zu sein. Jetzt sind auch deutsche Leitstellen an Google und Samsung herangetreten, um die sogenannten „Butt-Dials“ zu verhindern oder zumindest einzuschränken.



Google hat in den letzten Monaten einige neue Notfallfunktionen in Android eingeführt, etwa die Autounfallerkennung, die Sturzerkennung auf der Smartwatch oder erst vor wenigen Tagen den Sicherheitscheck am Google Assistant. Doch offenbar sorgt vor allem die Funktion „Notfall-SOS“ für Probleme, denn laut den Leitstellen häufen sich die unabsichtlichen Anrufe der Nutzer, die davon in den meisten Fällen gar nichts davon mitbekommen.

Erst kürzlich hatten sich kanadische Leitstellen beschwert und jetzt haben auch deutsche Notrufzentralen bei Google und Samsung um Hilfe gebeten, um die zunehmende Flut an falschen Anrufen zu vermindern. Denn oftmals werden diese Anrufe getätigt, ohne dass die Nutzer es bemerken. Schuld daran dürfte vor allem die Notfall-SOS Funktion in Android sein, mit der sich ein Anruf bei einer Notrufnummer (meist 112) durch mehrfaches schnellen Drücken auf den Power-Button auslösen lässt. Eine Aktion, die auch in der Hosentasche passieren kann.

Diese Funktion ist seit längerer Zeit in Android enthalten, doch offenbar wurde sie in Android 13 etwas verschärft, denn seit der Verbreitung dieser Version sollen diese Anrufe stark zugenommen haben. Daher wendet man sich an Google als Android-Entwickler und Samsung als Marktführer, um das Problem zu erkennen und per Updates Abhilfe zu schaffen. Auch hier muss man wieder den schmalen Grat zwischen einem echten Notfall und diesen versehentlichen Auslösern bewandern.









Für die Leitstellen sind solche Anrufe aber nicht nur lästig, sondern ein ernsthaftes Problem. Denn sie blockieren die Leitung nicht nur für wenige Sekunden, sondern oftmals für längere Zeit. Denn die Mitarbeiter in der Leitstelle können nicht einfach auflegen, sondern müssen davon überzeugt sein, dass es sich um einen versehentlichen Anruf handelt:

Erreicht ein solches Telefonat die Leitstelle oder die Polizei, ist von den Disponenten höchste Konzentration gefordert. Sie müssen aus den Geräuschen heraushören, ob es sich um einen unbeabsichtigten Anruf handelt oder ob ein Unglück geschehen ist. Jeder Anruf wird mit der gleichen Akribie behandelt. Erst wenn sicher ist, dass es sich nicht um einen Notfall handelt, wird das Gespräch unterbrochen.

Nutzer können diese Funktion selbst in den Einstellungen deaktivieren und somit einen Beitrag dazu leisten, dass es euch nicht auch passiert. Öffnet dazu den Bereich „Sicherheit und Notfälle“ und dann „Notfall-SOS“. Auf der anderen Seite schaltet man sich damit auch selbst eine Schutzfunktion ab, aber mal ehrlich: Wie viele von euch kennen diese Funktion überhaupt bzw. würde in einer echten Notfallsituation jeglicher Art daran denken, diese auszulösen…?

[heise]