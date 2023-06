Google Maps: Neue smarte Routenplanung optimiert Reise-Reihenfolge & Navigation speichert letzte Orte

Vor zwei Tagen wurde der breitere Rollout von Google Maps Immersive View für Smartphone-Nutzer angekündigt und schon bald gibt es Neuigkeiten für Desktopnutzer der Kartenplattform: Der kürzlich eingeführte Bereich „Letzte“ bekommt eine Reihe neuer Features und soll die Nutzer zukünftig mit praktischen Listen sowie einer automatischen Routenplanung unterstützen, die alle interessanten Orte berücksichtigt.



Oftmals kommen Neuerungen bei Google Maps zuerst bei Smartphone-Nutzern an und sind zum Teil gar nicht auf dem Desktop vorgesehen, aber bei einer jetzt angekündigten Neuerung läuft es andersherum: Der noch recht junge Bereich „Letzte“, der mit einer Seitenleiste am linken Rand umgesetzt wurde, soll deutlich mehr Funktionen erhalten. Dort werden bisher alle zuletzt aufgerufenen Orte gesammelt und lassen sich per Klick wieder aufrufen, um die Recherche zu erleichtern.

Letzte Orte bleiben gespeichert

Ab nächsten Monat werden die darin gespeicherten Orte nicht mehr beim Schließen des Browserfensters gelöscht, sondern gespeichert. So könnt ihr die Recherche zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen und die Google Maps-Algorithmen werden versuchen, diese übersichtlich zu gruppieren und sortieren. Mit einem Klick lassen sich dann ganze Listen wieder aufrufen, innerhalb der Seitenleiste mit einigen Details ansehen und natürlich auch auf der Karte wieder abrufen.

Listen teilen

Diese Listen sind nur temporär vorhanden, können aber auch gespeichert, bearbeitet und mit anderen Nutzern geteilt werden. Entscheidet ihr euch dafür, entsteht daraus eine vollwertige Google Maps-Liste, auf die die eingeladenen Nutzer zur gemeinsamen Planung Zugriff erhalten. Auch ein öffentliches Teilen per eindeutigem Link ist möglich.









Automatische Routenplanung

Wirklich smart wird der Bereich in Kombination mit der Routenplanung: Wählt ihr drei oder mehr Orte aus der Liste aus, lässt sich direkt aus dieser Ansicht heraus die Routenplanung starten. In dieser werden alle ausgewählten Orte als Zwischenziel eingefügt und von der Künstlichen Intelligenz in die optimale Reihenfolge gebracht. Optimal bedeutet, dass alle Orte möglichst ohne große Umwege angefahren werden.

Auch diese automatisch erstellte Route wird im Bereich „Letzte“ zur Verfügung stehen und sich einfach per Klick wieder aufrufen lassen. Damit entfällt das manuelle Anlegen von Listen oder Hantieren mit Google Maps-Links bei einer etwas längeren und umfangreicheren Recherche. Das Google Maps-Team spricht von neuen Features für die Reiseplanung bzw. Roadtrips. Alle Neuerungen in diesem Bereich sollen im Laufe des Juli ausgerollt werden.

