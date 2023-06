Pixel Tablet: Google beginnt zu träumen – neue Google-App ‚Dreams‘ bringt Smart Display-Bildschirmschoner

Google wird in wenigen Tagen das Pixel Tablet auf den Markt bringen, das wohl die meiste Zeit des Tages als Smart Display verwendet werden wird und eine entsprechende Ambient-Darstellung verwendet. Kürzlich wurde für nur wenige Minuten eine neue Google-App im Play Store veröffentlicht, die diese Bildschirmschoner enthält. Jetzt können wir einen ersten Blick auf Dreams werfen.



Wird das Pixel Tablet in das mitgelieferte Dock gestellt, verwandelt es sich in ein Smart Display und zeigt nur die wichtigsten Informationen, wie etwa die Uhrzeit, wahlweise das Wetter oder eingehende Benachrichtigungen bzw. die Smart Home-Kontrollen. Hinterlegt und strukturiert wird das Ganze von den Bildschirmschonern, die in die separate App Dreams ausgelagert sind. Diese ist am Mittwoch kurzzeitig im Play Store aufgetaucht, wurde aber sehr schnell wieder zurückgezogen.

Die Kollegen von 9to5 waren schneller als Google und konnten die App blitzschnell auf einem Tablet sowie auf einem Smartphone installieren, sodass diese ausprobiert werden konnte und nun die ersten Bilder kursieren. Wirklich aufregend sind diese nicht, denn es sind eben eine Reihe von Bildschirmschonern, die lediglich für ein nettes Ambiente sorgen sollen und keine echten zusätzlichen Funktionen im Gepäck haben.

Zur Auswahl stehen insgesamt acht verschiedene Wallpaper. Im schnellen Hands-on nach der Präsentation des Pixel Tablet vor über einem Monat hatten sich etwas weniger gezeigt (siehe obiges Foto). Hier nun erste Screenshots sowie die Liste der Träume-Hintergrundbilder, die auf dem Pixel Tablet dank der neuen App zur Verfügung stehen sollten.









Diese Bildschirmschoner wird es geben

Art Gallery

Vollbild-Uhrzeit (Eclipse, Prime, Handcraft, Retro Flip)

Google Fotos

Wetter

Wetterfrosch

Das ganze erinnert ein wenig an „Daydream“, mit dem Google vor einigen Jahren sowohl Android-Bildschirmschoner als auch eine Virtual Reality-Brille inklusive dem Ökosystem bezeichnete. Man dürfte das Konzept vom Smartphone wieder aufgegriffen haben und diese Träume vielleicht in Zukunft auch an anderer Stelle wieder aufleben lassen. Zunächst ist aber zu erwarten, dass es diese Oberflächen nur exklusiv auf dem Pixel Tablet geben wird.

