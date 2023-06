Pixel Fold: Googles faltbares Smartphone verzögert sich – im Google Store nicht vor Ende August zu haben

Google wird in wenigen Tagen das faltbare Smartphone Pixel Fold auf den Markt bringen, das bereits seit dem Tag der Vorstellung im Google Store vorbestellt werden kann – inklusive einer starken Aktion. Jetzt zeigt sich, dass Google das Interesse am ersten faltbaren Pixel-Smartphone möglicherweise unterschätzt hat, denn die Lieferzeiten für aktuelle Bestellungen haben sich deutlich nach hinten verschoben.



Das erste faltbare Google-Smartphone Pixel Fold lässt sich seit dem Tag der Präsentation im Google Store vorbestellen und sollte nach damaligen Angaben ab dem 27. Juni verfügbar sein – also schon in wenigen Tagen. Wer zu den ersten Vorbestellern gehört, dürfte das Smartphone tatsächlich rund um dieses Datum erhalten, vielleicht ein bis zwei Tage früher oder später, aber grundsätzlich in diesem Zeitfenster. Aber das gilt längst nicht für alle Nutzer.

Einige Nutzer, die erst einige Tage später bestellt haben, haben mittlerweile Liefertermine bis in den Juli hinein erhalten. Und wer das Smartphone jetzt im Google Store bestellen möchte, wird es wohl erst zwischen dem 23. und 30. August erhalten – also erst in über zwei Monaten. Ob diese Daten zu halten sind oder von Google tatsächlich nur Pi mal Daumen geschätzt wurden, lässt sich nicht sagen. Denn es ist deutlich die Rede von einem geschätzten Datum und nicht von einem garantierten Datum. Es kann also auch früher oder später ausgeliefert werden.

Man kann das als Signal werten, dass die Pixel Fold-Vorbestellerzahlen höher sind, als von Google prognostiziert. Eigentlich geht der Foldable-Markt zurück, aber vielleicht haben viele Nutzer in den letzten zwei Quartalen auch gezögert und auf Googles Gerät gewartet. Man weiß ja nie… Wir dürfen auf die ersten Verkaufszahlen gespannt sein, die die Marktforscher wohl Mitte bis Ende Sommer veröffentlichen.

