YouTube Premium: Preise steigen und Werbung trotz Abo – bringt Google ein YouTube Premium Plus?

Google bietet YouTube-Nutzern schon seit langer Zeit die Möglichkeit, ein Abo bei YouTube Premium abzuschließen und die Videoplattform dadurch völlig werbefrei und mit weiteren Vorteilen zu nutzen. Gleich mehrere Entwicklungen in den letzten Tagen kann man jetzt als Hinweis bewerten, dass größere strukturelle Änderungen bei YouTube Premium anstehen und die Nutzer zukünftig für völlige Werbefreiheit zusätzlich zur Kasse gebeten werden könnten.



Die Videoplattform YouTube finanziert sich unter dem Dach von Google seit jeher über Werbeeinnahmen, die aus Einblendungen rund um die Videos oder innerhalb der Videos erzielt werden – und das mit sehr großem Erfolg. Wer mit der Werbung nicht einverstanden ist und auf legalem Wege unterwegs bleiben möchte, kann ein Abo bei YouTube Premium abschließen und die Plattform anschließend ohne jegliche Werbeeinblendungen nutzen. Zusätzlich gibt es Vorteile wie die Hintergrundwiedergabe, Downloadmöglichkeiten sowie den kostenfreien Zugang zu YouTube Music Premium.

Ein Blick auf die YouTube-Umsätze zeigt uns, dass dieses Gesamtpaket aus Werbung, massives Vorgehen gegen Werbeblocker-Nutzer und dem Abo für Google sehr gut funktioniert und die Umsätze sprudeln lässt. Dennoch scheint man daran schrauben zu wollen, wie zwei der jüngsten Entwicklungen zeigen: Vor wenigen Tagen hat man erneut YouTube Premium Lite gestartet, das Nutzern mit etwas Glück ein Paket mit „weniger Werbung“ und ohne YouTube Music-Zugang für 5,99 Euro pro Monat beschert. Wer sich an übermäßiger Werbung stört und das Musikstreaming nicht benötigt, ist damit genau richtig.

Vor wenigen Tagen berichteten dann plötzlich viele Nutzer, dass sie trotz YouTube Premium-Abo Werbung sehen und somit das Versprechen der Werbefreiheit nicht eingehalten wird. Google spricht von einem Fehler, den man schnell beheben möchte. Doch wie es so oft der Fall ist, tritt ein solcher Fehler natürlich nicht von selbst auf, sondern dürfte durch eine interne Änderung oder einen Testlauf ausgelöst worden sein. Und genau das sollte die Nutzer ins Grübeln bringen.









Kommt ein YouTube Premium Plus?

Wenn YouTube das bestehende Produkt um eine Lite-Variante erweitert, liegt es nahe, dass sich das Unternehmen auch in eine andere Richtung orientiert und vielleicht eine Plus-Variante in Planung haben könnte. Da der Umsatz stetig gesteigert werden muss, wäre eine teurere Variante natürlich Wasser auf den Mühlen der Finanzabteilung. Aber was könnte man den Nutzern zusätzlich anbieten? Für diese Frage können wir wieder zur Streamingkonkurrenz blicken, die es vielleicht schon vorgemacht hat.

Dienste wie Amazon Prime oder Disney+ zeigen mittlerweile Werbespots auf ihren Streamingplattformen sowie vor und nach den Filmen – etwas, das es zuvor nicht gegeben hat. Möchten die Nutzer dies nicht, werden sie zusätzlich zur Kasse gebeten. YouTube könnte das ähnlich handhaben: Normale Premium-Abonnenten sehen zukünftig vielleicht wenig Werbung, während die zuvor verfügbare vollständige Werbefreiheit nur noch durch ein zusätzliches Paket oder ein höheres Abo erreicht werden kann.

Die Struktur wäre dann: Premium Lite für weniger Werbung. Premium für weniger Werbung, YouTube Music und funktionelle Vorteile. YouTube Premium Plus für Werbefreiheit, Musik und weitere Vorteile. Es wäre ein Schlag vor den Kopf treuer Abonnenten, aber aufgrund äußerer Umstände und der aktuellen Entwicklungen gar nicht so unwahrscheinlich. Warten wir einmal ab, ob und was sich zukünftig an der Tarifstruktur von YouTube Premium ändern wird.

Dass es Änderungen geben wird, ist durch die merkwürdige Lite-Testphase sowie die anstehenden Preiserhöhungen offensichtlich.