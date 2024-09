YouTube Premium wird teurer: Google erhöht Abopreise in vielen Ländern um bis zu 50 Prozent – auch Europa

Es ist noch kein Jahr vergangen, seit dem Google die Preise von YouTube Premium in Deutschland erhöht hat und jetzt startet man offenbar in die nächste Runde. In diesen Tagen werden Nutzer in vielen Ländern darüber informiert, dass der Abo-Preis für die werbefreie Videoplattform sowie YouTube Music deutlich nach oben gehen wird. Die Steigerungen sind teils massiv und werden früher oder später wohl auch in Deutschland ankommen.



Google ist mit der aktuellen YouTube-Strategie offenbar sehr erfolgreich und fährt diese daher konsequent weiter: Dank Werbeblocker-Blocker sowie einem gesteigerten Premium-Preis geht der YouTube-Umsatz durch die Decke und jetzt hat man offenbar die Hoffnung, diesen Trend mit einer weiteren Preissteigerung fortzusetzen. Schon ab November sollen die Nutzer in vielen Ländern mehr für das YouTube Premium-Abo bezahlen.

In diesen Tagen werden viele Nutzer per E-Mail darüber informiert, dass der Preis mit Gültigkeit ab dem 1. November durch die geänderten Tarife steigen wird. Interessanterweise sind die Preissteigerungen je nach Region und auch Paket völlig unterschiedlich, sowohl prozentual als auch absolut gesehen. Grob über den Daumen sind es allerdings zwischen 30 bis 50 Prozent, die auf den Einzelpreis oder auch das Familien-Abo aufgeschlagen werden.

Meldungen gibt es unter anderem von Nutzern aus Irland, Belgien, Niederlande, Italien, Schweden sowie aus der Schweiz. In den europäischen Ländern steigt etwa der Familienpreis von 18 Euro auf 26 Euro. Der Einzelpreis von 12 Euro auf 14 Euro. Aber auch der mittlere Osten, Singapur, Thailand und Indonesien sollen vor Preiserhöhungen stehen. Der Preis für indische Nutzer wurde erst vor wenigen Wochen erhöht.









Noch keine Meldungen aus Deutschland und Österreich

Deutsche Nutzer wurden bisher noch nicht über eine geplante Preissteigerung informiert, was wohl bedeutet, dass zumindest das Datum des 1. November erst einmal hierzulande verstreichen wird. Schon bei der ersten Runde im vergangenen Jahr gab es für Abonnenten aus Deutschland und Österreich eine mehrmonatige Schonfrist, bis die in vielen anderen Regionen (auch Europa) durchgeführten Preissteigerungen angekommen sind. Gut möglich, dass man zumindest dieses Jahr noch auf dem selben Niveau bleiben möchte, das man erst im November 2023 erreicht hatte.

In allen anderen erwähnten Ländern ist es allerdings die zweite Preiserhöhung innerhalb von zwei Jahren und es gibt daher kaum eine berechtigte Hoffnung, dass Google den Abo-Preis in Deutschland und Österreich stabil hält. Gerade in den vergleichsweise kaufkraftstarken Ländern wäre eine Erhöhung jederzeit erwartbar. Abonnenten sollten sich als auch hierzulande zumindest einmal darauf vorbereiten, bald mehr für die werbefreie Plattform sowie das YouTube Music-Abo zahlen zu müssen.

Spätestens jetzt sollte Google überlegen, das nur sehr kurzzeitig (wenige Tage) angebotene YouTube Premium Lite-Abo zurückzubringen, das lediglich die werbefreie Videoplattform ohne YouTube Music bot. Denn wer bei Spotify, Amazon, Apple und Co zu Hause ist, benötigt kein YouTube Music und hat damit natürlich ein gutes Argument, kein Premium-Abo abzuschließen.

[AndroidPolice]

