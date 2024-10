Pixel-Smartphones: Update auf Android 15 stört eine Zurück-Geste; so lässt sich das Problem leicht beheben

Solltet ihr ein Pixel-Smartphone besitzen und kürzlich das Update auf Android 15 installiert haben, könntet ihr von einem Problem betroffen sein, das in diesen Tagen bei recht viele Nutzern auftritt – vielleicht auch ohne dass sie es geziel bemerken: Die Zurück-Geste des Betriebssystems funktioniert plötzlich nicht mehr so, wie es die Nutzer gewohnt gewesen sind und erfordert daher ein Umlernen. Aber glücklicherweise gibt es dafür eine sehr einfache Lösung, die ihr innerhalb von Sekunden durchführen könnt.



Das Update auf Android 15 hat lange auf sich warten lassen und zur Freude vieler Nutzer einen ganzen Schwung an Neuerungen für die Pixel-Smartphones gebracht. Doch auch dieser Release kommt nicht ohne Probleme aus, wobei der Umfang in diesem Jahr bisher erfreulich klein ausfällt: Aktuell berichten viele Nutzer davon, dass die Zurück-Geste zur Steuerung des Betriebssystems nach dem Update nicht mehr so zuverlässig wie zuvor funktioniert.

Betroffen ist der Swipe vom rechten Bildschirmrand zur Mitte, der die Zurück-Aktion nicht mehr zuverlässig auslöst. Manchmal muss diese Geste daher mehrfach ausgeführt oder von einer anderen Stelle gestartet werden. Das überfordert das Muskelgedächtnis und kan somit nervig sein und um ein Umlernen erfordern. Der Swipe in die andere Richtung ist nicht betroffen. Es gab mehrere Problemmeldungen bei Reddit und in den Google Support-Foren, bei denen sich überall das gleiche Bild zeigte – wo man aber auch zur gleichen Lösung kam.

Offenbar handelt es sich nur um ein Konfigurationsproblem, bei dem das Gesten-Framework nicht korrekt oder gar nicht über die Displaybreite informiert ist. Ein Reset der Konfiguration behebt das Problem sofort und lässt es laut Nutzermeldungen auch nicht mehr auftauchen. Aber wie könnt ihr es lösen? Ganz einfach:

So löst ihr das Swipe-Problem

Geht in die Android-Einstellungen und stellt die Bedienung von Swipe-Gesten auf die klassische Drei-Button-Variante um. Anschließend vielleicht das Smartphone einmal neu starten (es geht wohl auch ohne, aber schaden kann es nicht) und dann wieder zu den Swipe-Gesten wechseln. Diese erneute Aktivierung dürfte die Werte korrigieren, sodass die Geste anschließend wieder wie gewohnt nutzbar ist. Eine Anleitung zur Umstellung findet ihr in diesem Support-Artikel.

[Reddit]

