Android 15: Alle wichtigen Neuerungen im Hands-on – neues Video zeigt alle Neuerungen im Einsatz (Video)

Google hat am Dienstag mit dem Rollout von Android 15 auf die Pixel-Smartphones begonnen, das eine ganze Reihe von Neuerungen auf die Geräte bringt. Wir haben euch natürlich alle größeren und kleineren Neuerungen in den letzten Monaten ausführlich vorgestellt und jetzt gibt es einen Video-Überblick, der praktisch alle erwähnenswerten Veränderungen und Verbesserungen umfasst.



Eine neue Major-Version von Android bringt immer wieder viele Neuerungen mit, das hat sich auch in Zeiten der Quartalsweise veröffentlichten QPR-Versionen nicht verändert. Android 15 hat sich von der ersten Developer Preview bis zum Rollout der finalen Version auf die Pixel-Smartphones immerhin über mehr als acht Monate gezogen und praktisch alle Verbesserungen schon vor Monaten vorab gezeigt. Weil in diesen Tagen viele Pixel-Nutzer versorgt werden und auch andere Smartphone-Nutzer schon ungeduldig warten, kann ein letzter Blick nicht schaden.

Wir hatten euch schon vor einigen Wochen alle wichtigen Neuerungen in Android 15 zusammengestellt, die in ihrer jeweiligen Form erwähnenswert sind. Spannend ist auch immer, welche dieser Neuerungen Google selbst als Highlight betrachtet – denn die sind es, in die man die meiste Arbeit investiert hat, auf die man Schwerpunkte legt und vielleicht mit kommenden Versionen weiter ausgebaut werden. Wir haben euch daher auch die fünf wichtigsten Android 15-Neuerungen laut Google aufgelistet und ausführlich erklärt.

Bei Google zählen vor allem der neue Diebstahlschutz, der Private Modus sowie die Taskleiste und ihre verbundenen Tablet-Funktionen zu den wichtigsten Neuerungen. Der wirklich sehr gut umgesetzte und ab dieser Version offiziell nutzbare Desktopmodus hingegen findet nicht einmal Erwähnung. Vielleicht ist er aus Google-Sicht strategisch doch nicht so bedeutsam, wie es den Eindruck macht.









Alle Android 15-Neuerungen im Video-Überblick

UI-Änderungen

Die Pixel Launcher-Einstellungen umfassen die Funktion „App-Listeneinstellungen“

Verbesserte Wi-Fi-Datenschutzeinstellungen mit Schalter „Gerätenamen senden“

Abschnitt „Pixel Weather-Widgets“

Aufteilung des Systemspeichers in „Android“ und „Temporäre Systemdateien“

Neu gestaltetes Authentifizierungsfenster

Neu organisiertes Fenster „Sicherheit und Datenschutz“

Neugestaltung des Lautstärke-Panels

Farbkontrast in der Wallpaper & Style-App

Widget-Panel-Optimierungen mit Kategorien

Neu gestalteter Hintergrundbild-Editor

Farbkontrastoption in den Anzeigeeinstellungen

Neues, verbessertes SIM-Menü

Änderungen bei der Benutzerfreundlichkeit

Taskleiste auf Pixel Tablet und Pixel Fold immer anzeigen

App-Archivierung in die Einstellungen-App integriert

HQ-Webcam-Modus mit biometrischer Authentifizierung

Sicherheitsoption für Mobilfunknetze

Neue Option „Standard-Wallet-App“

Haptik beim Verstellen des Lautstärkereglers

App-Paare speichern

Adaptive Vibration

Bluetooth-Umschalter „Morgen automatisch wieder einschalten“

Hörgeräte QS-Kachel

Vorausschauende Zurück-Geste standardmäßig aktiviert

Schlagen Sie nicht vor, die App in der App-Schublade umzuschalten

Privater Raum

Adaptives Bildschirm-Timeout

Deutlicherer „Zum Suchen einkreisen“-Schalter

Home Controls-Bildschirmschoner für Pixel Tablet

Gerätediagnose

Installation von für Android 6.0 Marshmallow erstellten Apps blockiert

Standard-Bildrate für Spiele deaktivieren

Der Sperrmodus verhindert den USB-Datenzugriff

WEP-Netzwerke zulassen

Sprachpronomen

Deaktivieren Sie den Schutz für die Bildschirmfreigabe

Profilerstellung zur Speichernutzung

Kosmetische Änderungen

Neue Phrase „PIN eingeben“

Größerer Sperrbildschirmtext

Doppelschichtiger Text im Lockdown-Modus

Android 15 SystemUI-Symbol

Leichte Umbenennung der Optionen im Benachrichtigungsbereich

Neu gestaltete Screenshot-Vorschau

Verbesserte dynamische Farben für das Batterie-Widget

Schmalerer Helligkeitsregler im Bereich „Anzeige & Touch“

Der Avatar des Google-Kontos kann jetzt festgelegt werden

Rand-zu-Rand-App-Unterstützung

Kleinere Verbesserungen der Animation

[9to5Google]