Pixel-Smartphones: Das Juni-Update ist endlich da – Google bringt einige wichtige Verbesserungen & Fixes

Google hat gestern Abend einen großen Schwung an Updates für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, die unter anderem aus dem monatlichen Sicherheitsupdate, dem Pixel Feature Drop und auch Android 13 QPR3 bestanden. Aber auch abseits dessen gibt es eine Reihe von funktionalen Verbesserungen, die man ein wenig ausgelagert und separat angekündigt hat. Hier findet ihr die von Google angekündigten Verbesserungen in der Übersicht, die für die aktuellen Pixel-Generationen ausgerollt werden.



Der gestrige Abend war für Pixel-Nutzer recht unerwartet ein kleiner Feiertag, denn nach dem erneut ausgebliebenen Update am Montag hätten die meisten wohl damit gerechnet, dass der große Schwung erst am kommenden Montag folgen wird. Aber dem war glücklicherweise nicht so und man hat das Android-Sicherheitsupdate ausgerollt, das Pixel Feature Drop veröffentlicht und Android 13 QPR3 veröffentlicht. Aber auch abseits dessen gingen Pixel-Nutzer nicht leer aus, denn es gab einige zusätzliche Verbesserungen und Updates.

Die Verbesserungen ziehen sich quer durch alle Bereiche und umfassen hauptsächlich Bugfixes oder kleinere Korrekturen. Aber es gibt auch neue Funktionen, wie etwa bei der Synchronisierung, der Möglichkeit zum Ausblenden der Animationen bei der PIN-Eingabe und weitere Anpassungen an der Benutzeroberfläche. Vermutlich wird man im Alltag nicht viel davon bemerken, aber auch mit kleinen Schritten kommt man ans Ziel und verbessert die Pixel-Experience immer weiter.

Alle unterstützten Pixel-Geräte mit Android 13 erhalten diese Software-Updates ab heute. Der Rollout wird in der nächsten Woche in Phasen je nach Mobilfunkanbieter und Gerät fortgesetzt. Benutzer erhalten eine Benachrichtigung, sobald der OTA für ihr Gerät verfügbar ist.









Audio Behebung eines Problems, das bei Verwendung von kabelgebundenen Kopfhörern gelegentlich zu Echo oder akustischem Feedback führte *[1]

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass einige Stimmen bei VOIP-Anrufen mit bestimmten Apps unterdrückt wurden *[2]

Behebung eines Problems, das gelegentlich die Übertragung von Anrufaudio zwischen Telefon und gekoppelten Geräten verhindert Akku und Aufladen Allgemeine Verbesserungen beim Laden, der Akkunutzung oder der Wärmeleistung unter bestimmten Bedingungen

Verbesserungen beim Akkuverbrauch bei Verwendung der Frontkamera unter bestimmten Apps oder Bedingungen *[2] Bluetooth Allgemeine Verbesserungen der Bluetooth-Stabilität und -Leistung unter bestimmten Bedingungen

Verbesserungen der Verbindungsstabilität mit bestimmten Bluetooth LE-Headsets oder Zubehör Kamera Allgemeine Verbesserungen der Kamerastabilität und -leistung unter bestimmten Bedingungen Anzeige und Grafiken Behebung eines Problems, das dazu führte, dass sich die Helligkeit des Displays beim Wechseln zwischen Benutzerprofilen anpasste Framework Verbesserungen bei der Synchronisierung von Arbeitsprofilkonten oder der Verbindung zwischen bestimmten Apps Sensoren Behebung eines Problems, das gelegentlich verhinderte, dass NFC ausgelöst wurde, bis das Gerät neu gestartet wurde System Allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität und Leistung unter bestimmten Bedingungen Telefonie Behebung eines Problems, das gelegentlich die Aktivierung von eSIM unter bestimmten Bedingungen verhinderte *[2]

Allgemeine Verbesserungen für die Stabilität und Leistung der Netzwerkverbindung unter bestimmten Bedingungen Benutzeroberfläche Option hinzugefügt, um die Animation für die PIN-Eingabe auf dem Sperrbildschirm zu deaktivieren

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass App-Titel in der App-Schublade gelegentlich abgeschnitten oder abgeschnitten angezeigt wurden

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass bestimmte gruppierte Benachrichtigungen an den Ecken abgerundet angezeigt wurden

Behebung eines Problems, das unter bestimmten Bedingungen zu Tönungen oder Schattierungen in der App-Schublade führte

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass das Gerät nach schnellem Sperren und Entsperren nicht mehr reagierte

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass beim Navigieren zum Startbildschirm gelegentlich eine Tastatur angezeigt wurde

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass sich Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm mit dem Schlosssymbol überlappten

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass auf dem Sperrbildschirm der Ladestatus angezeigt wurde, wenn das Gerät nicht an ein Ladegerät angeschlossen war

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass der Benachrichtigungsbereich im Benachrichtigungsschatten ausgeblendet oder leer angezeigt wurde

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass Benachrichtigungen außerhalb der Grenzen des Benachrichtigungsschattens überlagert wurden

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass der Lautstärkeregler am unteren Bildschirmrand abgeschnitten wurde

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass das Hintergrundbild beim Öffnen oder Schließen des Benachrichtigungsfensters verschwand

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass die Tastatur nicht angezeigt wurde, wenn der Benachrichtigungsschatten erweitert wurde

Behebung eines Problems, das gelegentlich die Anzeige des Mobilfunknetzsymbols in der Statusleiste verhinderte

Behebung eines Problems, bei dem die Schaltflächen für die Schnelleinstellungen gelegentlich nicht auf Berührungseingaben reagierten

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass die Schnelleinstellungen beim Wischen nach unten nicht erweitert wurden

Behebung eines Problems, das gelegentlich verhinderte, dass das Onboarding des Arbeitsprofilkontos bei der ersten Einrichtung begann

Fehlerbehebung zur Verbesserung der Berührungsempfindlichkeit oder Reaktion des Sperrbildschirms unter bestimmten Bedingungen WLAN Allgemeine Verbesserungen für die Stabilität und Leistung der Wi-Fi-Netzwerkverbindung unter bestimmten Bedingungen *[3] ————————————————– ————- Korrekturen sind für alle unterstützten Pixel-Geräte verfügbar, sofern unten nichts anderes angegeben ist. *[1] Enthalten bei Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5a

*[2] Enthalten bei Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a

*[3] Im Pixel 7a enthalten

