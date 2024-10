Pixel Update: Neues beim Feature Drop, Leaks zum Pixel 9a und Pixel 10, Designervideos, Tensor und mehr

Die letzte volle Pixel-Woche im Oktober geht zu Ende und hat uns auch in dieser Woche wieder interessante Ankündigungen gebracht: So gab es neue Infos zum Pixel 9a, zu den Pixel 10-Smartphones, Änderungen beim Feature Drop und vieles mehr. Wir blicken wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update zu einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage waren rund um die Pixel-Smartphones und das erweiterte Pixel-Portfolio auch diesmal wieder sehr interessant, denn es gab viele Leaks zu kommenden Produkten, Informationen zu den Pixel 9-Smartphones, die Pixel Feature Drop-Umstellung und sehr vieles mehr. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Pixel Feature Drops in der Übersicht

Google spendiert den Pixel-Smartphones in jedem Quartal ein Pixel Feature Drop, das neue Funktionen im Gepäck hat. Hier findet ihr alle wichtigen Verbesserungen der letzten Jahre im schnellen Überblick. Unglaublich, welchen Umfang das mittlerweile angenommen hat.

» Das waren die wichtigsten Pixel Feature Drop-Updates der letzten Jahre

Pixel 9 Designervideo

In einem kurzen Designervideo geht das Pixel-Team darauf ein, welche Highlights die Pixel 9-Smartphones mitbringen. Alles erklärt und im Video gezeigt am Beispiel des Pixel 9 Pro.

» Designervideo zeigt die Highlights des Pixel 9 Pro









Pixel Watch 3 Designervideo

In einem Designervideo zeigt das Pixel-Team die Schwerpunkte des Pixel Watch 3-Designs. Dadurch lernen wir Schwerpunkte kennen und sehen einige Details, mit denen sich die dritte Generation vom Vorgänger abhebt.

» Designervideo zeigt die wichtigsten Details der Pixel Watch 3

So könnt ihr Pixel-Benachrichtigungen wieder aufrufen

Mit einem wirklich sehr einfachen Trick könnt ihr Benachrichtigungen auf den Pixel-Smartphones wieder aufrufen, auch wenn diese bereits weggewischt und damit vermeintlich gelöscht worden sind.

» So könnt ihr gelöschte Benachrichtigungen wieder aufrufen (Pixel-Smartphones)

Aus Pixel Feature Drop wird Pixel Drop

Aus dem Pixel Feature Drop wird jetzt das Pixel Drop und man darf sich die Frage stellen, ob diese Umbenennung wirklich notwendig gewesen ist und warum sich Google für eine solche entschieden hat.

» Googles Pixel Feature Drop heißt jetzt Pixel Drop

Made for Google 3-in-1-Ladestation

Eine neue von Google zertifizierte ‚Made by Google‘-Ladestation kann jetzt ein Pixel-Smartphone, eine Pixel Watch und die Pixel Buds gleichzeitig laden. Sehr praktisch und sieht auch noch schick aus.

» Mit dieser Made for Google-Ladestation ladet ihr alle Pixel-Geräte zugleich

So könnt ihr das Zurück-Problem unter Android 15 beheben

Die Zurück-Geste funktioniert unter Android 15 nicht so, wie sie es sollte. Wir zeigen euch, wie ihr das Problem einfach beheben könnt.

» Android 15-Update sorgt für Probleme mit der Zurück-Geste + Lösung

Neue Infos zur Pixel 9a-Kameraausstattung

Es gibt neue Infos zur Kameraausstattung des Pixel 9a. Das Budget-Smartphone rüstet in puncto Hardware ab, was die Nutzer dank starker Softwaretricks aber mutmaßlich nicht bemerken werden.

» Das sind die Kameras des Pixel 9a









Neue Details zum Tensor im Pixel 10

Schon jetzt sind neue Details zum Tensor-SoC durchgesickert, der in der nächsten Generation größere Änderungen erhalten wird. Schon für das kommende Pixel 10 sind größere Verbesserungen zu erwarten und ab der elften Generation ist mit weiteren Effizienzsteigerungen zu rechnen. Wir können davon ausgehen, dass Tensor durch den Strukturwechsel im Hintergrund zukünftig noch mehr Verbesserungen erhalten wird.

» Neuer Leak verrät Tensor-Details im Pixel 10 und Pixel 11

Medienwiedergabe zwischen Pixel-Geräten wechseln

Mit dem neuen Feature ‚Hold close to cast‘ lässt sich eine aktive Medienwiedergabe vom Pixel-Smartphone auf das Pixel Tablet übertragen. Umgedreht funktioniert es ebenfalls. Voraussetzung ist ein Pixel Pro-Smartphone mit UWB bzw. die Nutzung mit einem Pixel Tablet: Einfach die beiden Geräte zusammenhalten und schon wird die aktive Wiedergabe auf dem anderen Gerät fortgesetzt.

» So könnt ihr die Medienwiedergabe mit ‚Hold close to cast‘ übertragen

