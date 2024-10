Pixel 9-Smartphones: Google veröffentlicht Designer-Video – zeigt die wichtigsten Merkmale (Video)

Google hat vor knapp zwei Monaten die Pixel 9-Smartphones auf den Markt gebracht, die in diesem Jahr in gleich vier unterschiedlichen Varianten zu haben sind. Jetzt haben sich Googles Designer das Pixel 9 Pro vorgenommen und präsentieren die Vorzüge und auffälligsten Komponenten des Smartphones in einem nett anzusehenden Video. Dabei betont man auch die gleichen Stilrichtungen der einzelnen Elemente.



Alle Pixel-Smartphones verfügen seit der sechsten Generation über die auffällige Kameraleiste, die schon an vielen Stellen diskutiert, gelobt oder auch kritisiert worden ist – auch hier im Blog. Umso überraschender war es, dass man in diesem Jahr sozusagen „all-in“ geht und die Kameraleiste besonders betont – und das in einer fast schon grotesken Größe und Abhebung vom restlichen Rahmen. Das kann man gut finden oder auch nicht, aber es fällt auf. Und natürlich spielt diese Leiste auch im jetzt veröffentlichten Designervideo eine wichtige Rolle.

Im obigen Video geht man auf das Design des Pixel 9 Pro ein, das stellvertretend für alle vier Pixel 9-Smartphones steht. Dabei betont man durch die Überlagerungen, dass die Kameraleiste das grundsätzliche Randdesign des Smartphones fortführt. Sowohl die Abrundungen als auch die Kanten passen gut zusammen und ergeben ein, trotz allem, harmonisches Gesamtbild. Dass die Antennenaussparung genau auf Höhe der Mitte der Kameraleiste zu finden ist, ist sicherlich auch kein Zufall.

Es ist gut möglich, dass die Pixel 9-Smartphones die letzten Pixel mit Kameraleiste sind und man ab der zehnten Generation wieder in eine andere Richtung gehen wird. Man wird wohl keinen so extrem großen technischen Fortschritt machen können, um auch die Zoomkamera vollständig im Gehäuse zu versenken, aber die Marschrichtung scheint vorgegeben. Und dann ist ein solches Designervideo natürlich auch im Rückblick später wieder interessant.