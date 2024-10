Pixel Watch 3: Google veröffentlicht Designer-Video – zeigt die wichtigsten Merkmale im Detail (Video)

Google hat vor wenigen Wochen die Pixel Watch 3 auf den Markt gebracht und ist mit dieser bereits in die dritte Smartwatch-Generation gestartet. Auch die neue Smartwatch orientiert sich an der etablierten Form der beiden Vorgänger und verfeinert diese sowohl äußerlich als auch an der Oberfläche. In einem neuen Video zeigt Google jetzt die Design-Highlights der neuesten Smartwatch-Generation.



Die Pixel Watch ist in der dritten Generation angekommen und kommt nach einem enttäuschenden ersten Modell und einer respektablen zweiten Generation endlich in die Spur: Man hat das etablierte Design beibehalten, setzt weiterhin auf die runde Displayform und die klassische Krone, bietet diese aber auch in einer etwas größeren Variante an. Die Sensoren-Phalanx auf der Rückseite hat sich mit jeder Generation verändert, unter der Haube wird stets nachgelegt und an der Oberfläche sowieso.

Jetzt hat das Pixel-Team ein „The Design of Pixel Watch 3“-Video veröffentlicht, in dem man auf die wichtigsten äußeren Merkmale der neuen Smartwatch eingeht. Es ist zwar eher ein Werbevideo als ein Design-Video, aber man fokussiert sich auf die dominierenden Elemente, die eine Pixel Watch ausmachen und optisch von der Konkurrenz abheben. Kann man sich einmal anschauen, um einen besseren Eindruck von den einzelnen Komponenten zu bekommen, die man im Gesamtprodukt sonst vielleicht übersehen würde.

Es wird interessant sein, wie weit man auch bei zukünftigen Generationen an diesem Design festhalten wird. Der bevorstehende Designwechsel bei den Pixel-Smartphones könnte schließlich auch auf die Smartwatches abfärben. Die geplante Reparierbarkeit kann ebenfalls größere Änderungen mit sich bringen. Am kreisrunden Display wird man mit ziemlicher Sicherheit „für immer“ festhalten, wenn es nicht irgendwann einen großen Neustart gibt.