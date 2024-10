Formel 1: Google übernimmt große Teile des McLaren-Sponsoring – Chrome, Chrome und Chrome (Video)

Google ist schon seit einiger Zeit als größerer Sponsor in der Formel 1 tätig und hat sich für diese Zwecke das traditionsreiche und derzeit aufstrebende McLaren-Team ausgesucht. Jetzt hat McLaren die Lackierung für den bevorstehenden Grand Prix der USA vorgestellt, die ganz im Zeichen von Google Chrome steht. Auf dem Wagen finden sich mehr als ein Dutzend Chrome-Logos, die nicht prominenter platziert sein könnten.



Schon seit 2022 arbeiten Google und McLaren im Sponsoringbereich zusammen. Auf allen McLaren-Fahrzeugen seit der 2022er Saison befinden sich Logos von Google Chrome und für einen längeren Zeitraum (derzeit aber nicht mehr) das Logo von Android. Selbst wer nur selten Formel 1 schaut und sich absolut nicht für die Logos auf den Fahrzeugen interessiert, dürfte die „Radkappen“ der McLaren-Fahrzeuge kennen, die über einen bunten Kreis in Chrome-Farben verfügen. McLaren ist seit damals das einzige Team, das diese Werbefläche nutzt, was wohl auch daran liegt, dass sie nur mit sehr wenigen Logos funktionieren würde.

Jetzt hat McLaren eine neue Lackierung für den US-Grand Prix vorgestellt, der an diesem Sonntag abgehalten wird. Das Video trägt den Titel „Chrome is Back“, wobei man auf die Doppeldeutigkeit des Materials und des Sponsors eingeht. Denn das Chrome-Logo war nie verschwunden, ist für das kommende Rennen aber noch häufiger und deutlicher zu sehen. Denn der McLaren erhält einen silbernen Chrome-Streifen, der vollständig von mehreren Chrome-Logos übernommen wird. Bisher war der Platz vom Sponsor OKX belegt, der für 2024 allerdings nur 20 von 24 Rennen sponsort. Das US-Rennen ist unter anderem nicht dabei, weil die Kryptobörse in den USA nicht verfügbar ist.

Schaut euch die beiden folgenden Videos einmal an, in dem jedes Chrome-Logo gezeigt wird. Nicht nur an den Seiten findet sich das Logo, sondern auch neben dem Fahrer, auf der Nase und wie erwähnt an den Reifen. Selbst der von Chrome offensichtlich hochbegeistertete Pilot Oscar Piastri hat ein riesiges Chrome-Logo am Rücken. Auf der Vorderseite seines Overalls ist interessanterweise noch das Android-Logo zu finden.









Wir haben euch bereits in weiteren Artikeln gezeigt, wie der Google-McLaren im Jahr 2022, der Android-McLaren 2022 und der Google-McLaren 2024 ausgesehen hat. Ob die Partnerschaft im nächsten Jahr fortgesetzt wird, muss sich noch zeigen. Google investiert derzeit übrigens einiges an Sponsoring-Budget in die Formel 1. Im letzten Jahr hatte man durch einen vermutlich gewaltigen finanziellen Akt die Las Vegas The Sphere in ein gigantisches Chrome-Logo verwandelt, in einen Android-Bugdroid und auch als Werbefläche für Google Cloud genutzt.

