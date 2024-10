Pixel Watch: Pixel Feature Drop bringt neue Funktionen auf Smartwatches – Kontakte, Emojis und mehr (Video)

Nutzer einer Pixel Watch der ersten bis dritten Generation dürfen sich freuen, denn das gestern Abend veröffentlichte Pixel Feature Drop bringt auch neue Funktionen auf die Smartwatches. Das Update hat ein verbessertes Kontakt-Tile, eine neue Gesundheitsfunktion sowie Emoji-Reaktionen im Gepäck. Der gestoppte Rollout von WearOS 5 wird leider noch nicht wieder aufgenommen.



Gerade erst mussten sich Pixel Watch-Nutzer darüber ärgern, dass das Update auf WearOS 5 zurückgezogen wurde und wohl nicht vor Jahresende auf die Smartwatches kommt, da gibt es schon wieder positive Nachrichten: Gestern Abend hat Google ein recht unerwartetes Pixel Feature Drop für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, das in dieser Ausgabe auch die Smartwatches umfasst und neue Funktionen auf die Pixel Watch der ersten bis dritten Generation bringt.

Neue Kontaktkachel

Mit der Kontaktkachel auf der Pixel Watch ist es jetzt noch einfacher, die wichtigsten Personen nur einen Wisch entfernt zu haben und schnell kontaktieren zu können. Die Kachel lässt sich einfach per Swipe erreichen und die darin enthaltenen Kontakte nach eigenen Wünschen sortieren. Es lässt sich auswählen, welcher Kontakt prominent gezeigt werden soll und mit den Schnellaktionen ist das Anrufen oder Nachricht schreiben nur einen Fingertipp entfernt.

Mit einem Tap auf das Profilbild des Kontakts lässt sich dieser für weitere Informationen oder Funktionen öffnen. Auf obigem Screenshot seht ihr, wie diese Kachel in der Vollbildansicht aussieht: Name des Kontakts, Profilbild in der Mitte und an den Seiten daneben die beiden Hauptfunktionen.









Emoji-Reaktionen

Die GMail-App für WearOS erhält ein Update, mit dem sich die vor einiger Zeit eingeführten Emoji-Reaktionen direkt auf der Pixel Watch anzeigen und bei Bedarf auch versenden lassen. Wer also einen Daumen nach oben per GMail versenden möchte, kann dies auf der Smartwatch tun und muss dafür keine neue E-Mail verfassen oder für die schnelle Reaktion auf ein anderes Gerät wechseln.

Loss of Pulse

Das kürzlich angekündigte Loss of Pulse zur Erkennung eines Herzstillstands wird mit dem Oktober-Drop nun auf weitere Pixel Watch 3-Smartwatches ausgerollt. Zu den bedachten Ländern gehören auch Österreich und die Schweiz. Freuen dürfen sich auch Nutzer in Dänemark, Frankreich, Irland, Niederlande, Norwegen, Schweden sowie Großbritannien.

» So funktioniert Loss of Pulse auf der Pixel Watch 3

[Google-Blog]

