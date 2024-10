Pixel-Smartphones: Wird die Kameraleiste vollständig verschwinden? Das Pixel 9a gibt die Richtung vor

Alle Pixel-Smartphones seit der sechsten Generation verfügen über ein prägendes Designelement, das trotz jährlicher Veränderungen zu einem Markenzeichen der gesamten Serie ist – die Kameraleiste. Von Generation zu Generation ist diese Leiste immer größer geworden, doch jetzt zeigt sich, dass Google bei einigen Geräten auf diese Leiste verzichten kann. Die große Frage für die zehnte Generation wird daher lauten, ob die Leiste schon jetzt verschwinden kann.



Systembedingt sehen die allermeisten Smartphones gleich aus und heben sich nur durch wenige Elemente von der Konkurrenz ab. Bei den Pixel-Smartphones ist es ohne Frage die Kameraleiste, die man mit der sechsten Generation als Design-Element eingeführt und schnell als Markenzeichen der gesamten Serie etabliert hat. Doch während diese Anfangs noch schick in das Gesamtdesign integriert war, wurde sie von Generation zu Generation immer mehr herausgearbeitet. Durch den Gewöhnungseffekt mag das nicht so sehr aufgefallen sein, doch spätestens seit den aktuellen Pixel 9-Smartphones kann man wohl von einer Eskalation reden.

Erst vor wenigen Tagen hatten wir über die Pixel 9-Kameraleiste und deren kompromissloses Design berichtet, das zu diesem großen Brocken auf der Rückseite der Smartphones geführt hat. Es ist wohl eine technische Notwendigkeit, denn die Kameras brauchen mehr Platz, als das Smartphone-Gehäuse hergibt. Während Google auf die Leiste setzt, setzen andere Hersteller auf einen Block, auf einzeln herausstehende Kameras oder andere Lösungen. Ein flaches Design, wie es das vor Jahren mit den Single- oder Duo-Kameras gegeben hat, scheint heute bei den Flaggschiff-Geräten kaum noch denkbar. Dachten wir.

Und dann kamen vor wenigen Tagen die ersten Pixel 9a-Bilder durch die bekannten Leaker-Kanäle und zeigen uns plötzlich ein Smartphone ohne Kameraleiste. Die Kameras sind Pixel-typisch angeordnet und die Leiste ist mehr oder weniger angedeutet, um die bekannte Optik nicht zu verlieren. Aber man kommt vollständig ohne herausstehende Komponenten aus. In Zeiten der Kamerablöcke ist das eine große Überraschung, die Google ausgerechnet mit der Budget-Linie präsentiert.









Kann die Kameraleiste jetzt weg?

Jetzt lautet die große Frage, ob die Kameraleiste durch diesen Designsprung schon mit der zehnten Generation verschwinden könnte. Die Antwort wird wohl JEIN lauten. Zwar ist bisher nicht viel über die Pixel 9a-Kameras bekannt, aber diese dürften wohl nicht an die Qualität der großen Serie herankommen. Spätestens beim optischen Zoom ist dann auch Schluss, denn eine Zoom-Kamera benötigt Platz. Irgendwo sind derzeit geltende technische und auch physikalische Grenzen gesetzt. Da das Pixel 9a keine Zoom-Kamera besitzt, konnte man daher durch die mutmaßliche Verwendung kleinerer Kamera-Komponenten auf die Leiste verzichten.

Doch auch das Pixel 9 besitzt keine Zoom-Kamera und mutmaßlich das Pixel 10 ebenfalls nicht. Diese sind erst ab den Pro-Modellen verbaut. Daher wäre es gut denkbar, dass das Pixel 10 ebenfalls ohne Kameraleiste auskommt. Technisch scheint sie nicht notwendig zu sein, sondern eher der Tatsache geschuldet zu sein, dass sich die Standardgeräte nicht zu sehr von den Pro-Modellen unterscheiden sollen. Vor allem nicht, wenn es sich um einen optischen Nachteil handelt.

Dass Google erst kürzlich über erwartete große Sprünge in der Kamera-Technologie sprach, lässt aber dennoch hoffen, dass die Leiste vielleicht bald wieder kleiner wird. Und so wird sie vielleicht eines Tages ebenso wie die ungeliebte Notch der vierten Pixel-Generation in Erinnerung bleiben. Die Notch ließ sich ausblenden, die Kameraleiste durch eine starke Schutzhülle neutralisieren, aber dennoch sind es Dinge, auf die die meisten Besitzer sicherlich gern verzichten würde, wenn es technisch machbar ist. Und Google scheint auf dem richtigen Weg zu sein.

