Pixel 9a: Das ist Googles neues Smartphone – alles was bisher bekannt ist (Bilder, Spezifikationen, Verkaufsstart)

Google wird in einigen Monaten das Pixel 9a vorstellen, das als Budget-Ableger der Pixel 9-Serie starten soll und schon jetzt mehrfach geleakt worden ist. In den letzten Tagen hat sich das kommende Smartphone gleich mehrfach umfangreich gezeigt, sodass wir in diesem Artikel einmal alle bisher bekannten Informationen zusammenfassen wollen: Das ist das Google Pixel 9a.



Gefühlt sind die Pixel 9-Smartphones gerade erst auf den Markt gekommen, doch tatsächlich sind seit der Präsentation schon wieder knapp zwei Monate vergangen und somit richtet sich der Blick längst nach vorn auf die nächsten Geräte. Das mutmaßlich nächste Produkt der Pixel-Serie wird das Pixel 9a sein, das in dieser Woche mit mehreren Leaks für Überraschungen gesorgt hat. Sowohl der Zeitpunkt der Leaks als auch deren Inhalt kamen unerwartet.

Pixel 9a-Spezifikationen

Produktname: Pixel 9a

Interne Bezeichnung: Tegu

SoC: Tensor G4

Abmessungen: 154 x 73 x 8,6mm

Farben: Porcelain, Obsidian, Peony, Iris ( Alle Infos zu den Farben )

( ) Betriebssystem: Android 15

Verkaufsstart: März 2025

Die Liste der Spezifikationen ist noch sehr übersichtlich und natürlich kann man sich das eine oder andere Detail schon durch einen Blick auf den Vorgänger und die großen Brüder ausmalen, wir wollen uns hier aber nur auf die durch Leaker geschaffenen Fakten konzentrieren.

Spannend ist der Blick auf die ersten Pixel 9a-Bilder, die ihr im Folgenden findet, und die Aufmerksamkeit sicherlich auf die Rückseite und die nicht-vorhandene Kameraleiste ziehen.

















Wo ist die Kameraleiste?

Die große Frage lautet, wie Google auf einmal die Kameraleiste entfernen konnte. Das Smartphone ist gar dünner als der Vorgänger, sodass nichts durch einen „fetten“ Rahmen kaschiert wird. Ein technologischer Sprung wäre möglich, aber würde man den wirklich zuerst in der Budget-Linie bringen? Das Aussehen des Pixel 9a gilt mittlerweile als sehr sehr sicher, sodass wir auf die ersten Kamera-Specs gespannt sein dürfen.

Verkaufsstart

Auch zum Verkaufsstart gibt es bereits Informationen und diese enthalten die nächste Überraschung: Denn das Pixel 9a soll nicht erst im Mai 2025 vorgestellt und in den Handel gebracht werden, sondern schon im März 2025. Zwei Monate früher als üblich, genauso wie die großen Pixel 9-Brüder. Damit bleibt der Abstand zwischen diesen Geräten gleich. Über den Verkaufspreis gibt es bisher noch keine Informationen, dieser sollte sich in etwa am Pixel 8a orientieren. Legt da einfach mal 50 Euro drauf.

» Alle Infos zum Pixel 9a-Verkaufsstart