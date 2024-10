Pixel 9a: Googles Budget-Smartphone kommt deutlich früher – soll schon im März 2025 starten (Leak)

Mittlerweile gilt es als gesichert, dass Google im nächsten Jahr das Pixel 9a vorstellen und damit den einzigen Budget-Ableger der neunten Pixel-Generation auf den Markt bringen wird. In den letzten Tagen gab es bereits einige interessante Leaks und jetzt folgt die nächste Überraschung: Laut mehreren mutmaßlich zuverlässigen Quellen wird Google auch das Pixel 9a vorziehen und bereits im März 2025 vorstellen.



Google hat in diesem Jahr mit der frühen Vorstellung der Pixel 9-Smartphones für eine Überraschung gesorgt. Denn statt Oktober, also ziemlich genau in dieser oder der nächsten Woche, hat man diesmal schon im August zum Event geladen und die Smartphones ganze zwei Monate früher als in den letzten neun Jahren auf den Markt gebracht. Folgerichtig scheint es so zu sein, dass das auch für das Pixel 9a gilt, das wir normalerweise zwischen Mai und Juni 2025 erwarten würden.

Jetzt will man bei AH aus mehreren zuverlässigen Quellen erfahren haben, dass Google das Pixel 9a schon im März 2025 vorstellen und noch im selben Monat auf den Markt bringen möchte. Das passt gut zu den großen Brüdern, natürlich gut zu den ebenfalls früher erwarteten Pixel 10-Smartphones und auch zum vorgezogenen Android 16-Plan. Es scheint ganz so zu sein, dass Google das gesamte Mobile-Segment um zwei Monate nach vorn schiebt. Über die genauen Gründe kann man nur spekulieren.

Das bedeutet, dass das Pixel 9a schon in gut fünf Monaten starten könnte, womit sich wiederum die überraschend frühen Leaks erklären, die wir in dieser Woche erhalten haben. Durch den früheren Zeitplan ist zu erwarten, dass auch die weiteren zu erwartenden durchsickernden Informationen in diesem Jahr etwas früher kommen werden.

