ARD Mediathek & Google TV: Inhalte sind jetzt noch besser über die Google-Suchergebnisse zu finden

Viele deutsche Nutzer streamen nicht nur auf den großen internationalen Plattformen, sondern sind bekanntlich auch in den Mediatheken der hiesigen Privatsender und öffentlichen Sender unterwegs – unter anderem in der ARD Mediathek. Jetzt teilt die ARD mit, dass die Integration der Mediathek-Inhalte in die Google-Suchen verbessert wurde und diese somit besser als bisher per Websuche, Google TV und an anderen Stellen gefunden werden können.



Unter den nationalen Angeboten gehört die ARD Mediathek sicherlich zu den beliebtesten Plattformen, doch bei der Zugänglichkeit gibt oder gab es noch Optimierungspotenzial. Jetzt hat die ARD mitgeteilt, dass man die Zugänglichkeit per Google-Suche verbessert hat. In der Google Websuche werden die Mediathek-Inhalte nun als solche hervorgehoben und inklusive eines ARD-Logos dargestellt, sodass diese eindeutig als Verweis zur Mediathek zu erkennen sind.

Die Verbesserung umfasst aber auch die Suchfunktion von Google TV und Android TV, wo viele Inhalte erstmals überhaupt indexiert und über die Standard-Suchfunktion auffindbar sind. Suchen Nutzer etwa nach „neue Serien“, werden jetzt auch Serien aus der ARD-Mediathek in den Ergebnissen vorgeschlagen. Außerdem ermöglichen es die Filter nun, gezielt nach ARD Mediathek-Inhalten zu suchen oder sich nur auf diese zu beschränken. Die Erfahrung über alle Google-Plattformen hinweg soll sich damit deutlich verbessern.

Möglich macht diese verbesserte Integration die Unterstützung von Meta-Daten, die Google für die Indexierung und das einfache Listing benötigt. Es ist daher keine spezielle Kooperation zwischen Google und der ARD, sondern lediglich die Nutzung eines Google-Standards, dem man zuvor keine Beachtung geschenkt hat.

Letzte Aktualisierung am 23.09.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[DWDL]