Gemini Live: Neues Format für den KI-ChatBot startet jetzt in deutscher Sprache und für alle Android-Nutzer

Mit Gemini Live hat Google erst vor wenigen Wochen eine neue Form der Kommunikation mit dem KI-ChatBot gestartet, die auf einer fortgesetzten Konversation basiert. Kurz darauf hat man dieses Tool für alle Nutzer zugänglich gemacht und jetzt fällt auch die Sprachbarriere: Ab sofort beginnt man mit der Verbreitung der Unterstützung der Konversation mit Gemini Live in deutscher Sprache. Gleichzeitig wird eine Konversation in zwei Sprachen gleichzeitig möglich sein.



Gute Nachrichten für alle Fans von Gemini Live, dem noch recht jungen Format des KI-ChatBots. Ab heute und im Laufe der nächsten Wochen will man die Unterstützung der deutschen Sprache für alle Nutzer ausrollen. Damit wird die Kommunikation in diesem Format auch in Deutsch und 40 weiteren Sprachen neben der bisherigen Standardsprache Englisch möglich. Mehr noch, nach dem Update kann auch Gemini Live zweisprachig genutzt werden und dementsprechend Anfragen in der primären und der sekundären Sprache annehmen und beantworten.

Um sowohl die Primärsprache als auch eine zweite Sprache festzulegen, müsst ihr die Google-Einstellungen öffnen und in den Bereich „Google Assistant“ und dann die Kategorie „Sprachen“ wechseln. Dass hier noch der Google Assistant genannt wird, dürfte sich wohl in Zukunft noch ändern, spielt für die Gültigkeit dieser Option aber keine Rolle.

Gemini Live ist sehr konversationell und soll wie ein Chat mit einer anderen Person, mit der ihr Ideen brainstormen, neue Themen entdecken oder sogar für eine wichtige Präsentation üben könnt, sein. Gemini Live kann mit euren Gesprächen Schritt halten, sodass ihr unterbrechen, die Richtung des Gesprächs ändern oder tiefer in ein bestimmtes Thema eintauchen könnt. Und mit ganzen zehn verschiedenen Stimmen zur Auswahl könnt ihr euer Erlebnis personalisieren und den perfekten Ton und Stil für euer Gespräch finden.

[Google-Blog]