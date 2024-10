Pixel-Smartphones & Pixel Tablet: Medienwiedergabe einfach übertragen – Hold close to cast wird ausgerollt

Die Übertragung von Medien auf ein anderes Gerät ist in Zeiten von Streaming oder Technologien wie Google Cast keine große Hürde mehr, aber dennoch manchmal etwas umständlich. Jetzt hat Google mit dem Rollout der Funktion „Hold close to cast“ begonnen, mit dem sich das abgespielte Medium ganz ohne vorherige Verbindung oder Interaktion auf ein anderes Gerät übertragen lässt. Zuerst funktioniert das nur auf Pixel Pro-Smartphones und dem Pixel Tablet.



Im Rahmen des letztwöchigen Pixel Drop wurde die neue Funktion „Hold close to cast“ angekündigt, die jetzt in den Rollout geht. Diese Technologie ermöglicht es, durch das Fast-Zusammenhalten von zwei Geräten ein aktiv abgespieltes Medium von einem zum anderen zu übertragen. Im Beispiel ist zu sehen, wie der am Smartphone abgespielte Song durch ein kurzes Anhalten am Pixel Tablet auf dieses übertragen wird. Die Wiedergabe wird am Tablet fortgesetzt und am Smartphone pausiert. In die andere Richtung soll das ebenfalls funktionieren.

Zur Kommunikation zwischen den beiden Geräten kommt UWB zum Einsatz, womit sich die Beschränkung auf die Pixel Pro-Smartphones erklärt – denn das Standardmodell hat schlicht keinen UWB-Chip an Bord. Für das Pixel Tablet funktioniert es außerdem nur dann, wenn dieses im Dock-Modus ist. Der Ablauf muss also so aussehen, wie im Titelbild dieses Artikels. Trotz einiger Einschränkungen dürfte das eine sehr praktische Funktion sein, die vor allem Smart Home-Nutzer begeistern könnte, die ein am Smartphone abgespieltes Lied schnell und einfach im ganzen Haus oder einzelnen Räumen abspielen wollen.

Das Feature wird derzeit ausgerollt, ist standardmäßig aber deaktiviert. Zur Freischaltung müsst ihr in die Android-Einstellungen gehen, dann zu den Google-Einstellungen wechseln, den Bereich „Cast-Einstellungen“ aufrufen und dort die entsprechende Funktion aktivieren. Unterstützt werden derzeit nur YouTube Music und Spotify.

[9to5Google]