Google Fotos: Neues Label für KI-generierte Bilder wird ausgerollt – einfache Unterscheidung mit Metadaten

KI-generierte Fotos oder per Künstlicher Intelligenz erheblich bearbeitete Bilder gehören längst zum Alltag und sind in vielen Fällen nicht mehr von den Originalaufnahmen zu unterscheiden – was sich in den kommenden Jahren noch deutlich verschärfen wird. Jetzt hat Google Fotos ein neues Label angekündigt, das es den Nutzern leichter machen soll, solche per KI manipulierten Bilder zu erkennen. Allerdings noch auf dünner Datenbasis.



Die Bearbeitung von Fotos hat sich durch die breit verfügbaren KI-Tools stark verbessert und enorme Qualitätssprünge gemacht. Gleiches gilt für das Erstellen von völlig neuen Bildern durch eine Künstliche Intelligenz. Früher ließen sich solche Aufnahmen von selbsternannten Photoshop-Detektiven noch erkennen, doch heute ist das kaum noch möglich und vor allem von Laien sind echte von manipulierten Aufnahmen nicht mehr zu unterscheiden. Google Fotos will jetzt dabei helfen.

Ab nächster Woche werden die Detailinformationen jedes Fotos einen zusätzlichen Eintrag erhalten, wenn ein Foto per Künstlicher Intelligenz manipuliert wurde. Diese Informationen stammen aus den Metadaten des Bildes, die von einigen größeren Tools schon heute mit dieser Angabe gefüttert werden. Zuverlässig ist das natürlich nicht, denn sehr viele Editoren oder Bildgeneratoren verwenden diese Metadaten nicht bzw. diese lassen sich auf anderen Wegen sehr leicht aus der Bilddatei entfernen. Dennoch ist es ein erster Schritt auf dem langen Weg, solche Aufnahmen zuverlässig zu erkennen.

Eine zuverlässige KI-basierte Erkennung von KI-manipulierten Fotos (wir drehen uns im Kreis) wäre die beste Lösung, doch das wäre wohl ein Katz- und Maus-Spiel, das von Google Fotos nicht zu gewinnen wäre. Daher dürfen wir gespannt sein, wie man dieses Feature in Zukunft ausbauen möchte. Schon in der Ankündigung heißt es, dass man noch einen langen Weg vor sich hat.

Google Research hat bereits mehrfach Technologien vorgestellt, mit denen sich KI-generierte Fotos sicher kennzeichnen lassen, wobei selbst größere Veränderungen dieses unsichtbare Wasserzeichen nicht beeinträchtigen sollen. Allerdings wird das auch nur dann funktionieren, wenn alle Bildgeneratoren verlässlich solche Informationen integrieren (müssen).

