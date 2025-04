Google Fotos: So könnt ihr jetzt eure Fotos in Ultra HDR umwandeln – neue Funktion macht es möglich

Die Bildbearbeitung hat bei Google Fotos in letzter Zeit mit einer Reihe von starken Funktionen nachgelegt, die basierend auf Künstlicher Intelligenz umfangreichere Manipulationen ermöglichen. Jetzt wird eine neue Funktion ausgerollt, mit der alle Nutzer die sichtbare Qualität der Fotos deutlich anheben können. Wir zeigen euch, wie ihr alle eure Bilder in Ultra HDR umwandeln könnt.



Mit Google Fotos lassen sich viele störende Objekte von Fotos entfernen, Kratzer entfernen, die Ausleuchtung optimieren, die bekannten Farbanpassungen vornehmen und vieles mehr. Schon seit längerer Zeit gibt es die Möglichkeit, alle geeigneten Fotos in HDR umzuwandeln und jetzt legt man dieser Stelle mit einem Qualitätssprung nach. Denn nach dem seit einigen Tagen in langsamen Tempo ausgerollten Update wird aus HDR Ultra HDR mit entsprechend besseren Ergebnissen.

So könnt ihr eure Fotos in Ultra HDR umwandeln

Die neue Funktion findet sich an derselben Stelle wie der bisherige HDR-Modus, der durch die neue Variante ersetzt wird. Öffnet dazu einfach das gewünschte Foto bei Google Fotos, tippt auf die Bildbearbeitung und dann auf den Bereich „Anpassen“. Im Filterkarussell sollte euch HDR oder Ultra HDR direkt an einer sichtbaren Stelle angeboten werden. Ist das nicht der Fall, ist das Bild nicht für eine solche Anpassung geeignet. Habt ihr nur HDR statt Ultra HDR, kam das Update bei euch noch nicht an.

Die Umwandlung erfolgt in auswählbaren prozentualen Schritten, sodass ihr die Intensität des Ergebnisses mit einer Live-Vorschau festlegen könnt. Je nach Stärke wird das Motiv dynamischer gestaltet, kann aber auch etwas von seiner Natürlichkeit verlieren, daher müsst ihr das einfach einmal ausprobieren, wie es für euer jeweils ausgewähltes Bild am Besten passt.

Ultra High Dynamic Range (Ultra HDR) erweitert den Dynamikumfang digitaler Bilder deutlich. Es ermöglicht mehr Details und Farben in hellen und dunklen Bildbereichen, was zu lebendigeren und realistischeren Darstellungen führt als bei Standard Dynamic Range (SDR) oder der darunterliegenden High Dynamic Range (HDR).

